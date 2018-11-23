Парламент Кыргызстана превратится в диктатора!

- Это не контрольные функции, а карательные, - первое, что сказал эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов, комментируя VB.KG законопроект об изменениях в закон "О регламенте Жогорку Кенеша КР".

Документ, инициированный депутатом от фракции "Республика – Ата-Журт" Кенжебеком Бокоевым, дает "правовую возможность (парламенту) принимать решение о досрочном освобождении от должности" премьер-министра КР, генерального прокурора КР, председателя Национального банка КР, председателя Счетной палаты КР по итогам их отчета за год.

- Государственная власть объявила цель установить реальную парламентскую республику в Кыргызстане, то и вопрос ответственности исполнительной власти перед законодательной властью должен быть усилен, - пишет в справке-обосновании к проекту закона Бокоев.

Для начала, говорит эксперт Шерадил Бактыгулов, Кыргызстан – парламентско-президентская страна. А, во-вторых, Жогорку Кенеш по законодательству вводит повод для увольнения государственных чиновников. И этого вполне достаточно.

- Любая система государственного управления существует на основе сдержек и противовесов противоречивых интересов законодательной, судебной, исполнительной власти. А такой законопроект нарушает этот баланс в пользу установления коллективной диктатуры. В который в конце концов превратится Жогорку Кенеш. Речь же идет не о том, чтобы повысить эффективность работы кабмина, Счетной палаты и других, а о том, чтобы "подвесить" того же председателя Счетной палаты, и при малейшем недовольствии "перерезать ниточки", - отмечает Бактыгулов.

По его мнению, руководители госорганов, члены правительства, Счетной палаты и Прокуратуры, в случае принятия этого законопроекта, должны будут выполнять любые прихоти депутатов. За тем, чтобы их не уволили.

- Любая конфигурация судебной, законодательной, исполнительной ветви власти делается в интересах общества в первую очередь. Чтобы работал принцип справедливости. В данном случае этот принцип нарушается, это не в интересах общества, а в интересах депутатов. Будут политические интриги, игры. Когда, прикрываясь интересами страны и граждан, будут лобироваться частно-собственные интересы, - считает эксперт.

Отметим, Кенжебек Бокоев намерен внести поправки именно в ст. 101 "Рассмотрение Жогорку Кенешем ежегодных отчетов" и ст. 125 "Досрочное освобождение от должности" в законе "О регламенте ЖК КР".

В частности, пункт 5:

Жогорку Кенеш принимает постановление об утверждении отчетов с оценкой деятельности государственного органа или должностного лица большинством от числа присутствующих, но не менее чем 50 голосами депутатов.

Поменять на:

По итогам рассмотрения отчетов премьер-министра КР, генерального прокурора КР, председателя Национального банка КР, председателя Счетной палаты КР Жогорку Кенеш принимает постановление с оценкой их деятельности "удовлетворительно" или "неудовлетворительно".

Постановление об оценке деятельности принимается тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов.

В случае, если деятельность премьер-министра будет признана "не удовлетворительной", Жогорку Кенеш по инициативе одной трети от общего числа депутатов ЖК рассмотрит вопрос о выражении недоверия правительству.

В случае, если деятельность генерального прокурора КР, председателя Национального банка КР будет признана "не удовлетворительной", ЖК принимает решение о досрочном освобождении их от должности.

В случае, если деятельность председателя Счетной палаты КР будет признана "не удовлетворительной", ЖК вносит предложение президенту о досрочном освобождении от должности.

Кроме того, депутат решил прописать в законе, что годовые отчеты Торага ЖК и председателей парламентских комитетов должны быть представлены на палате Жогорку Кенеша с полным обсуждением.

Законопроект об изменениях в закон "О регламенте ЖК КР" 19 ноября вынесен на общественное обсуждение. Фактически он просто опубликован на сайте Жогорку Кенеша.

Как отметил Шерадил Бактыгулов, это еще одна формальность для галочки. Ведь многие граждане в том числе те, на кого направлены законы, зачастую не осведомлены, что могут поучаствовать в обсуждении документа. Что удобно для продвижения подобных, не справедливых инициатив.