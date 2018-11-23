Генпрокуратура: АКС ГКНБ не поручали проверить бизнес Атамбаева

Генеральная прокуратура направила в Антикоррупционную службу ГКНБ материалы СМИ по поводу продажи бизнеса Алмазбека Атамбаева в Турции. Об этом редакции VB.KG пояснила пресс-секретарь ГП КР Наргиза Кубатова.

По ее словам, ранее СМИ дали не совсем верную информацию.

- Во-первых, поводом для этого послужили не ранние заявления Эдиля Байсалова про бизнес Атамбаева в Турции, а материалы СМИ. Во-вторых, мы не поручали, а всего лишь направили в АКС эти статьи, - уточнила она.

Отметим, ранее гражданский активист Эдиль Байсалов заявлял, что экс-президент Алмазбек Атамбаев дал неверную информацию по поводу проданного им бизнеса в Турции. По этой причине активист требовал проверить эту информацию.