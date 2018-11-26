Гражданин Кыргызстана пытался выехать из страны по паспорту брата-близнеца

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" пограничники задержали гражданина Кыргызстана с чужим паспортом.

При прохождении пограничного контроля молодой человек предъявил паспорт гражданина Кыргызской Республики на имя А.А., 1976 г.р.

Однако у пограничников возникли сомнения в принадлежности документа предъявителю. В ходе углубленной проверки пограничный наряд выявил, что кыргызстанец использовал паспорт брата-близнеца.

В ходе опроса задержанный У.А. признался в том, что пытался выехать в Казахстан по документу родственника, так как на него самого наложено ограничение на выезд за пределы Кыргызстана.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.