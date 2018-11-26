Массовая драка уроженцев Кыргызстана и Казахстана в России. Есть жертвы

Вечером 22 ноября на территории Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе произошла массовая драка двух групп рабочих. Подрались уроженцы Кыргызстана и Казахстана. По предварительной информации, конфликт произошел на бытовой почве. Один из участников попал в реанимацию, сообщает ИА "2*2.su".

В социальных сетях появилось видео драки. Его опубликовали в инстаграм-паблике svbnews.

"Сообщается, что 22 ноября на территории временных жилых сооружений компаний CPECC и Yamata в окрестностях ГПЗ развернулось побоище. Сотрудники Yamata, уроженцы Казахстана, что-то не поделили с уроженцами Кыргызстана. В результате чего один сотрудник компании отправился в реанимацию, а второй остался с подбородком, пробитым булыжником", - написали администраторы паблика.

В пресс-службе УМВД по Амурской области подтвердили информацию. В полиции также уточнили, что в результате драки был серьезно травмирован 18-летний парень. Следственный отдел МО МВД "Свободненский" возбудил уголовное дело по части 1 статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По подозрению в этом преступлении был задержан 22-летний рабочий. Его поместили в следственный изолятор.

Также был травмирован 19-летний рабочий предприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои или иные насильственные действия". В данный момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Портал напоминает, что подобное происшествие случилось в Свободном в прошлом году. Массовая драка произошла в общежитии вахтовиков в ночь с 19 на 20 августа. В помещение ворвались несколько неизвестных в масках и напали на иностранцев. Пострадали при этом четыре человека. Потерпевшим оказали помощь на месте, один из них был доставлен в больницу.