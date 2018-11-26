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Книга Курманбека Бакиева стала хитом у трудовых мигрантов?

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- Бакыт Стамов
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Тысячи мигрантов в Москве охотно берут книгу бывшего президента Курманбека Бакиева "Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан". Об этом редакции VB.KG заявил сторонник беглого лидера страны, журналист Аскат Тейит.

В качестве доказательства активист прислал в редакцию видео, где он сам и неизвестные молодые люди раздают книги собравшимся.

- Множество наших соотечественников полюбили книгу Курманбека Салиевича, что уже говорит само за себя, - сказал он.

От редакции отметим, что в данном видеоролике не совсем очевидно, что речь идет именно о книге Курманбека Бакиева. Единственное сходство с изданием сбежавшего президента - это синий цвет переплета книги. Также совершенно непонятно, когда именно происходит раздача книги. Напомним, бывший президент выпустил книгу "Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан" в октябре 2015 года.


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URL: https://www.vb.kg/375071
Теги:
Беларусь, литература, миграция, президент, революция, Россия, трудовая миграция, Москва, Бишкек, Кыргызстан, политика, Курманбек Бакиев
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Комментарии
Книга для дебилов
26.11.2018, 12:30

Дешевый розыгрыш!!!

Макс прокинул как всегда - если схавают !

Типа камера туда-сюда метается, и людей в полутемную комнату!

Реальное Шоу будет когда вся Бакиевская Банда со страппа с самолёта будет сходить в Манасе

!

Это будет треск !!!

+1
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ABC ABC
26.11.2018, 12:45
Карма: +45
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 13
Комментариев: 56

Эти мигранты-земляки Бакиева отсюда и проплаченный ажиотаж к данному пасквилю !

0
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Марат
26.11.2018, 13:01

Да кому нужны воспоминания этого *******?! Есть три варианта- 1. Эта книга раздается бесплатно и люди не хотят лишний тратиться на туалетную бумагу, 2. Эту книгу берут такие же отморозки как сам Бакиев убивший и окалечивший тысячи граждан Кыргызстана и ограбивший свою страну на миллиарды долларов. 3. Инсценировка проплаченная Бакиевым и его хвостом и задолизом Теитом.

+2
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Орус
26.11.2018, 13:38

Сдохните ваша семейка, Бакиевы и все воры и коррупцинеры этой страны!

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