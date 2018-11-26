Книга Курманбека Бакиева стала хитом у трудовых мигрантов?

Тысячи мигрантов в Москве охотно берут книгу бывшего президента Курманбека Бакиева "Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан". Об этом редакции VB.KG заявил сторонник беглого лидера страны, журналист Аскат Тейит.

В качестве доказательства активист прислал в редакцию видео, где он сам и неизвестные молодые люди раздают книги собравшимся.

- Множество наших соотечественников полюбили книгу Курманбека Салиевича, что уже говорит само за себя, - сказал он.

От редакции отметим, что в данном видеоролике не совсем очевидно, что речь идет именно о книге Курманбека Бакиева. Единственное сходство с изданием сбежавшего президента - это синий цвет переплета книги. Также совершенно непонятно, когда именно происходит раздача книги. Напомним, бывший президент выпустил книгу "Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан" в октябре 2015 года.