Ученикам 62-й школы предложили выучить песню про перегар и никотин

- Мой ребенок учится во втором классе школы № 62 Бишкека. Недавно на уроке пения учитель дал детям задание выучить слова песни. Причем речь идет о достаточно неоднозначном творчестве: "Небо подскажи мне свое имя. Словно мотив от безумного джина твой перегар, аромат никотина. Я твой герой - ты моя героиня и ты мне нужна, ты моя..., - рассказал VB.KG одна из родительниц.

Вот только, рассказывает она, родители такой педагогический подход не оценили.

- Это не обучение, а безобразие! Когда же мы резонно возмутились программой, предлагаемой нашим детям, нам просто ответили "не хотите – не учтите". Должны же быть какие-то морально этические нормы для школьников. Не говоря уже о идеологических", - возмутились они VB.KG.

В указанном учебном заведении VB.KG пообещали дать официальные комментарии. Хочется узнать и позицию Городского управления образования Бишкека и Министерства образования по данному вопросу.