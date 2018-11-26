В коррупционную схему с эвакуаторами оказались вовлечены сотрудники ГУОБДД

Сотрудниками ГСБЭП при ПКР совместно с Генеральной прокуратурой КР выявлена и пресечена очередная коррупционная схема, в которую вовлечены должностные лица Главного управления обеспечения дорожного движения при МВД Кыргызской Республики (далее ГУОБДД), Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГААР при ПКР) и ОсОО "Портал групп".

Так, в декабре 2017 года тендерной комиссией ГУОБДД МВД КР в целях лоббирования интересов компании – ОсОО "Портал групп" – на портале государственных закупок был проведен формальный конкурс на услуги эвакуатора на сумму 1 сом (при этом ранее, в октябре того же года, была определена и согласована с ГААР при ПКР стоимость услуг эвакуатора в сумме 1500 сомов за эвакуацию одного транспортного средства).

В связи с этим тендер был признан несостоявшимся в виду отсутствия кандидатов, после чего был заключен договор с руководством ОсОО "Портал групп". Данный факт является грубейшим нарушением Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках", так как должна была быть указана сумма, ранее определённая и согласованная с ГААР при ПКР, в размере 1500 сомов за одну машину.

Также хотелось отметить, что в настоящее время стоимость эвакуации одного автомобиля составляет 1350 сомов, при этом эвакуируется два автомобиля одновременно, что кардинально влияет на формирование себестоимости услуг эвакуации.

Кроме того, стоимость эвакуации транспорта должна формироваться с учетом размеров различных городов, однако по всей территории Кыргызской Республики сумма составляет 1350 сомов. Согласно расчетам независимых аудиторов и специалистов в области перевозок и обеспечения безопасности на дорогах, сумма эвакуации одного автомобиля должна быть не более 600 сомов.

Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ГААР при ПКР незаконно согласовал и установил стоимость услуги эвакуации без проведения соответствующих экспертных заключений.

Кроме того, с целю установления нанесенного ущерба в государственный бюджет, при выплате официальных штрафов (в размере 1020 сомов, данный штраф – это оплата по линии УОБДД, т. е. это не услуга эвакуатора) проведен оперативный эксперимент, т.е. в течении шести дней проводилось оперативное наблюдение эвакуации транспортных средств на территории г. Бишкек. По результатам оперативного эксперимента было установлено, что всего эвакуировано 306 транспортных средств.

После с ГУОБДД МВД КР были официально истребованы сведения относительно вышеуказанных эвакуированных автомобилей.

Согласно официальному ответу ГУОБДД МВД КР из 306 эвакуированных автомобилей всего составлены протоколы только на 106 автомашин.

Таким образом 200 автомобилей были выданы владельцам без составления протоколов за определенное денежное вознаграждение. За шесть дней государству был нанесен материальный ущерб в сумме 200 000 сомов.

В среднем в день государству наносился ущерб (200 000/ 6 = 33 000 сомов в день.

Итого по линии ГУОБДД МВД КР сумма ущерба: (6 дней * 4 недели * 6месяцев) *33000 сомов (ущерб в день) за шесть месяцев сумма ущерба составил более 4 миллионов сомов.

Таким образом, в результате противоправных действии со стороны должностных лиц ГУОБДД МВД КР, ГААР при ПКР и руководителей ОсОО "Портал групп" населению и государственному бюджету Кыргызской Республики причинён ущерб в сумме свыше 9 миллионов сомов (9 837 000 сомов).

20 ноября текущего года по данному факту Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 ч.2 п.2 (мошенничество) и 304 ч.3 п.1 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба Финпола.