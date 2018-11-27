Милиция постоянно выявляет подростков в интернет-клубах после "отбоя"

По факту опубликованного на сайте VB.KG материала "Кто-нибудь следит за тем, что по ночам в интернет-кафе сидят дети?", пресс-служба ГУВД Бишкека поясняет:

С целью выявления несовершеннолетних была активизирована работа в части их нахождения после 22:00 часов в общественных местах без сопровождения родителей и лиц их заменяющих, в частности в интернет клубах. С администратором и владельцем заведения была проведена разъяснительная работа по поводу нахождения несовершеннолетних в компьютерных клубах в ночное время суток.

На территории Первомайского района расположено 25 компьютерных клубов, где во время каждого рейдового мероприятия проводится разъяснительная работа с администраторами и владельцами интернет клубов, а также выявляются несовершеннолетние, находящиеся в интернет клубах. С выявленными несовершеннолетними и их родителями на постоянной основе проводятся разъяснительные работы.

За 10 месяцев 2018 года в компьютерных клубах расположенных на территории Первомайского района сотрудниками ИДН УВД Первомайского района выявлено 145 подростков, из которых 114 доставлены в ЦППН МВД КР, а остальные переданы родителям, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.