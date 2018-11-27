Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 78.77 - 80.16

Милиция постоянно выявляет подростков в интернет-клубах после "отбоя"

124  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По факту опубликованного на сайте VB.KG материала "Кто-нибудь следит за тем, что по ночам в интернет-кафе сидят дети?", пресс-служба ГУВД Бишкека поясняет:

С целью выявления несовершеннолетних была активизирована работа в части их нахождения после 22:00 часов в общественных местах без сопровождения родителей и лиц их заменяющих, в частности в интернет клубах. С администратором и владельцем заведения была проведена разъяснительная работа по поводу нахождения несовершеннолетних в компьютерных клубах в ночное время суток.

На территории Первомайского района расположено 25 компьютерных клубов, где во время каждого рейдового мероприятия проводится разъяснительная работа с администраторами и владельцами интернет клубов, а также выявляются несовершеннолетние, находящиеся в интернет клубах. С выявленными несовершеннолетними и их родителями на постоянной основе проводятся разъяснительные работы.

За 10 месяцев 2018 года в компьютерных клубах расположенных на территории Первомайского района сотрудниками ИДН УВД Первомайского района выявлено 145 подростков, из которых 114 доставлены в ЦППН МВД КР, а остальные переданы родителям, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375076
Теги:
ГУВД, мэрия, Интернет, нарушения, несовершеннолетние, школа, Административный кодекс, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  