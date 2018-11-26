Василивецкий: Я не говорил про 170 тысяч долларов. Это бред!

Экс-пиарщик СДПК и российский журналист Алексей Василивецкий опроверг информацию, что он получил за работу в штабе Сооронбая Жээнбекова 170 тысяч долларов. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По словам Василивецкого, он в своем видеообращении об этом не говорил.

- Только не пишите бред про 170 тысяч долларов, чего и я не говорил, и в документе Нурбека Токтакунова таких данных нет. Кроме того, имейте в виду, там большая часть денег была дана мне на технические расходы типа приобретения компьютерной программы "Семантик форс". Лично я за весь указанный период кампании получил порядка 13 тысяч долларов, что и отражено в смете юриста Токтакунова, - отметил он.

Кроме того российский журналист пояснил, какого рода угрозы получал в Кыргызстане, что и стало, по его словам, причиной выезда из страны.

- Моим знакомым "доверительно" сообщили, что мне хотят подбросить наркотики и арестовать, - сказал Василивецкий.

Отметим, ранее российский журналист Алексей Василивецкий опубликовал на свей странице в соцсетях видеообращение, где признался, что работал в штабе кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Кроме того он заявил, что в свой адрес стал получать угрозы и поэтому решил покинуть Кыргызстан.

Ранее адвокат Нурбек Токтакунов опубликовал на своей странице в Facebook документ, в котором якобы были указаны траты предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова.