Есть ли риск повторения прошлогодней аварии на ТЭЦ Бишкека?

Новая система шлакоудаления для китайских энергоблоков на ТЭЦ г. Бишкек до сих пор не построена. Повторяется аналогичная ситуация с системой ХВП. В настоящее время ТЭЦ работает в режиме выработки электроэнергии. 280-320 МВт - 150 МВт на 1-ом китайском энергоблоке, а остальное - на советских котлоагрегатах и турбогенераторах. Об этом VB.KG сообщил Расул Умбеталиев.

Эксперт напомнил, что одной из главных причин аварии на важном стратегическом объекте ТЭЦ Бишкека 26 января 2018 г. явилось отсутствие строительства системы химико-водной подготовки (ХВП) для новых китайских энергоблоков.

- Модернизация столичной теплоэлектроцентрали проводилась без технико-экономического обоснования, без проектно-сметной документации и, самое главное, без основного проекта адаптации китайского электрооборудования при монтаже и запуска двух энергоблоков с доведением до проектной мощности каждого по выработке электрической и тепловой энергии. Вопиющий и шокирующий факт заключался в том, что параллельное строительство намного опережало параллельное проектирование при установке и монтаже отдельных сегментов модернизированной части станции. В целях сокрытия расходов модернизации, китайская компания ТВЕА "убедила" и "уговорила" высокопоставленных чиновников, находящихся сейчас в СИЗО ГКНБ, не строить новую систему химико-водной подготовки для китайских энергоблоков. Печальные и страшные последствия аварии на тепловой станции жители столицы целого государства испытали на своей "шкуре", - подчеркнул Умбеталиев.

Новые руководители ГКПЭН, НЭХК и ОАО "Электрические станции" клятвенно обещали закончить строительство систему ХВП к 1 декабрю 2018 года, добавил эксперт.

- Судебно-экспертная комиссия по разбирательству аварии на ТЭЦ Бишкека 23 октября 2018 года заявляла, что "...в адаптированной проектной документации не учтена система шлакоудаления, вынос инженерных сетей химического цеха из зоны строительства". Новая система шлакоудаления для китайских энергоблоков до сих пор не построена. В случае резкого похолодания и максимально-пиковых объемах использования электроэнергии придется запускать второй китайский энергоблок. При сжигании огромного количества твердого топлива в котлоагрегатах и турбогенераторах старой части станции и в 2-х новых энергоблоках китайского производства старая система золоудаления просто не справится с большим объемом золы и шлака и выноса их за пределами ТЭЦ. В заключении судебно-экспертной комиссии также говорится, что "в ходе экспертизы были найдены проектные чертежи, абсолютно неадаптированные под наше законодательство". Китайская компания ТВЕА строила два новых энергоблока на территории ТЭЦ Бишкека по не адаптированному проекту, абсолютно не соблюдая наше законодательство. Если это не изменить, то вновь вынужденно придется ограничивать количество выработки электрической и тепловой энергии, - уверен Умбеталиев.

По мнению эксперта, в этой части наблюдается бездействие и бесконтрольность со стороны заказчика и наших государственных органов.

- Председатель Нацэнергохолдинга Азамат Абдыкадыров прекрасно знает об отсутствии новой системы шлакоудаления для китайских энергоблоков, и какие могут быть негативные последствия на тепловой станции по выработке электрической и тепловой энергии. Примет ли экстренные меры по строительству новой системы шлакоудаления бывший начальник отдела стратегического развития и оценки рисков ОАО "Электрические станции? - задается вопросом Умбеталиев.

Пресс-секретарь Нацэнергохолдинга Чынгыз Жумагазиев в свою очередь заявил VB.KG, что подобное оборудование на ТЭЦ уже имеется.

- Согласно экспертному заключению китайского электрического проектно-изыскательского института, существующая система золошлакоудаления признана достаточной для обеспечения старых и новых блоков. В ходе переговоров с ОАО "ТВЕА" принято решение о внесении изменений в проект сухого золоудаления на гидрозолоудаление (ГЗУ). Изменения реализованы на блоках №3 и №4. Также были установлены: гидрозатворы, шнековые ванны, шлаковые дробилки, шнековые установки, система каналов ГЗУ, две малые багерные, одна общая багерная. Заменены: две шлаковые нитки от котлоагрегатов до узла переключения золошлакопроводов, - подчеркнул Жумагазиев.