MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный сезон 2018-2019!

В минувшие выходные, 24-25 ноября, на горнолыжной базе "Каракол" состоялось долгожданное событие – официальное открытие зимнего сезона 2018-2019. Генеральным спонсором этого яркого мероприятия уже восьмой год подряд выступает компания MegaCom.

Для всех, кто скучал по снежным склонам и крутым спускам, была подготовлена насыщенная развлекательная программа и соревнования по слалому-гиганту с полезными подарками от компании MegaCom. Попробовать свои силы смогли все желающие. Лыжники и сноубордисты разного возраста и опыта катания хорошенько встряхнули снег на горе и продемонстрировали все свои умения в выполнении трюков. Самые быстрые и ловкие стали победителями и получили призы от MegaCom: шлемы, сумки для ботинок, чехлы для лыж и сноубордов, бафы, фирменные сувениры и многое другое.

"Мы каждый год приезжаем сюда со всей семьей. На этот раз приехал с детьми, им тут очень нравится. Спасибо компании MegaCom за организацию мероприятия и подарки. Мы всей семьёй давно являемся абонентами этой компании", - поделился впечатлениями победитель соревнований Мурат Насипкулов.

"Я приехал сюда из Ошской области Ноокатского района. С нетерпением ждал открытия горнолыжного сезона, поэтому очень рад сегодня быть здесь. Я катаюсь на лыжах уже восьмой год. Огромное спасибо MegaCom за предоставленную качественную связь. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету 4G я теперь могу без проблем транслировать прямой эфир в социальных сетях прямо с горнолыжной базы. Призываю всех к здоровому образу жизни", - сказал участник соревнований Абубакир Мажитов.

Открытие зимнего сезона традиционно посещают и многочисленные сноубордисты и лыжники из Казахстана, Узбекистана, России и ряда других стран, которые преодолевают большие расстояния, чтобы вдоволь насладиться катанием на склонах Каракола.

"Активный образ жизни, приверженность к спорту, постоянное самосовершенствование и развитие – это то, что MegaCom всегда рад поддержать и чему уделяет особое внимание. Для всех отдыхающих MegaCom обеспечил надежную голосовую связь, а также максимальную доступность интернет-услуг в сети 4G LTE, что, несомненно, удобно для тех, кто привык всегда быть онлайн, публиковать в соцсетях большие объемы фото и видео-контента или просто смотреть видео в HD качестве в разных точках курорта. Кроме этого, мы рады предложить нашим абонентам выгодный тариф "Хайп" с внушающими объемами интернета, бесплатными звонками и СМС внутри сети и бесплатным трафиком на соцсеть "Одноклассники". Для жителей и гостей Иссык-Кульской области действует специальный тариф "Элдик Иссык-Куль", который был разработан нашими специалистами с учетом особенностей региона", - отметила коммерческий директор компании MegaCom Айсулуу Кожанова.

Фотоотчет о мероприятии смотрите на официальной странице компании MegaCom в Facebook.