Конфликт проституток и участкового Свердловского ГУВД. Продолжение истории

В рубрике "Народная новость" на сайте VB.KG сотрудницы коммерческого секса пожаловались на действия участкового Свердловского района.

В связи с чем пресс-служба ГУВД Бишкека дает следующие разъяснения.

Действительно, участковым инспектором милиции была осуществлена проверка по закрепленному административному участку, где при проверке было установлено, что в одной из квартир проживает трое девушек, которые посуточно снимают квартиру. Придя на адрес сотрудник милиции попросил предоставить документы, но двое девушек отказались предоставить документы, удостоверяющие личность, а также отказались от дачи от пояснений в письменном виде. В устном порядке рассказали, что они снимают квартиру. Спустя некоторое время в квартиру подошла женщина, представившись адвокатом данных девушек, и спросила основание проверки документов. Участковый сотрудник милиции пояснил, что проверка проводится на основании заявления соседей. На что адвокат ответила то, что документы девушки предоставят на следующий день. Но и спустя день, утверждает пресс-служба ГУВД, документы никто не предоставил.

Далее, в ходе проверки был установлен субарендатор данной квартиры, который пояснил, что данную квартиру он снимает ежемесячно у женщины, которая в настоящее время находится за пределами Кыргызской Республики, а субарендатор на основании свидетельства о частном предпринимательстве посуточно сдает другим лицам за 1200 сом в сутки. Также он заявил, что последние 2 месяца данную квартиру сдавал другому мужчине. О том, что в квартире проживали девушки легкого поведения он не знал. Когда ему об этом сообщили, он выселил девушек.

22 ноября текущего года по итогам проверки участковым инспектором милиции был составлен административный протокол на субарендатора данной квартиры по статье 487 Кодекса об административной ответственности за нарушение правил использования жилых помещений в многоэтажных домах и наложен штраф на сумму 7 тысяч сом.

А девушки, которые проживали в данной квартире, были выдворены самим субарендатором, в связи с чем личность их установить не удалось.