Тюлеев: Возможно, действия Музуралиева связаны с моей критикой Атамбаева

Депутат Бишкекского городского кенеша Канат Музуралиев вчера обвинил бывшего градоначальника Наримана Тюлеева в присвоении муниципальных хозяйствующих субъектов в бытность его мэром столицы.

В частности народный избранник заявил, что участок, расположенный недалеко от пересечения улиц Юнусалиева и Сухэ Батора, Нариман Тюлеев оформил на свою компанию. Также у депутата возникли вопросы по поводу автобазы на улице Шабдан Баатыра, которую, с его слов, экс-мэр продал за 9 миллионов сомов.

Кроме того, Канат Музуралиев отметил, что Управление городского транспорта мэрии Бишкека уже судится за эти объекты, чтобы вернуть их в собственность города.

Сам экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев, к которому VB.KG обратились за комментарием, заявил, что депутату БГК Канату Музуралиеву дали искаженную и неверную информацию.

- Хотел бы довести до его сведения, что данная информация не соответствует действительности. Так, к упомянутому земельному участку я не имею отношения, как и к продаже территории автобазы. Насколько я помню, автобазу приватизировали задолго до меня, а мы боролись за нее. Я помню, как давал указания бороться любыми законными путями, да и, если честно сказать, не допускать на территорию посторонних. Я не понимаю, чем обусловлены действия уважаемого депутата, но могу предположительно связать с моей активной критикой Атамбаева. Уверен, отдельные его приспешники не будут гнушаться искажением фактов, передачей якобы компрометирующей, но на самой деле ложной информации, - заявил бывший градоначальник.