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Тюлеев: Возможно, действия Музуралиева связаны с моей критикой Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Депутат Бишкекского городского кенеша Канат Музуралиев вчера обвинил бывшего градоначальника Наримана Тюлеева в присвоении муниципальных хозяйствующих субъектов в бытность его мэром столицы.

В частности народный избранник заявил, что участок, расположенный недалеко от пересечения улиц Юнусалиева и Сухэ Батора, Нариман Тюлеев оформил на свою компанию. Также у депутата возникли вопросы по поводу автобазы на улице Шабдан Баатыра, которую, с его слов, экс-мэр продал за 9 миллионов сомов.

Кроме того, Канат Музуралиев отметил, что Управление городского транспорта мэрии Бишкека уже судится за эти объекты, чтобы вернуть их в собственность города.

Сам экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев, к которому VB.KG обратились за комментарием, заявил, что депутату БГК Канату Музуралиеву дали искаженную и неверную информацию.

- Хотел бы довести до его сведения, что данная информация не соответствует действительности. Так, к упомянутому земельному участку я не имею отношения, как и к продаже территории автобазы. Насколько я помню, автобазу приватизировали задолго до меня, а мы боролись за нее. Я помню, как давал указания бороться любыми законными путями, да и, если честно сказать, не допускать на территорию посторонних. Я не понимаю, чем обусловлены действия уважаемого депутата, но могу предположительно связать с моей активной критикой Атамбаева. Уверен, отдельные его приспешники не будут гнушаться искажением фактов, передачей якобы компрометирующей, но на самой деле ложной информации, - заявил бывший градоначальник.


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URL: https://www.vb.kg/375098
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, Бишкекский горкенеш, земельный участок, коррупция, превышение полномочий, президент, Бишкек, Кыргызстан, мэр, Канат Музуралиев
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Комментарии
Адилет Кадыров
27.11.2018, 13:30
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Плюсов: 8
Минусов: 1
Комментариев: 10

Тюлеев отдыхай уже а. Ты никому не интересен.

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Патрик
27.11.2018, 13:38

Странный тип этот тулеев. А в том, что он воровал, тоже Атамбаев виноват? 

Как противно уже стало от этих политиканов. От низости и подлости. Если, что-то натворил, будь любезен отвечать а не искать крайнего в своих коррупционных аппетитах. 

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Замир
27.11.2018, 13:44

Музуралиев уже не знает что говорить я такого тупого депутата вижу в первые он всех достал уже не обосноваными обьвинениями

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Марат
27.11.2018, 13:44

Тюлеев- вор и коррупционер достойный только одного- пожизненной тюремной камеры. Это мнение большинства кыргызстанцев. Он и ему подобные( Келдибеков,Бекназаров и прочие поганцы) довели Кыргызстан до нищеты. Хотелось бы,что бы они это знали!

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