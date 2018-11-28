Граждане Кыргызстана, трудящиеся в России, смогут получать пенсию там

Кыргызстанцы смогут получать пенсию за трутовой стаж, заработанный в любой стране ЕАЭС. Об этом во время круглого стола "Кто будет платить пенсии трудовым мигрантам Кыргызстана" рассказал заместитель председателя Соцфонда Уланбек Асанов.

Ожидается, что документ могут подписать в ближайшие месяцы. Правда, даже после вступления в силу документа не все трудовые мигранты смогут претендовать на участие в пенсионной системе других государств.

Асанов объяснил, что базовую часть пенсии кыргызстанцы будут получать из бюджета КР, а накопительная часть сформируется за счет отчислений в Социальный Фонд любой из стран ЕАЭС.

- Соглашение установит равные права для всех трудящихся, независимо от их гражданства. Пенсия будет начисляться за стаж, заработанный на территории любой из стран ЕАЭС, - рассказал Асанов.

К примеру, чтобы заработать российскую пенсию, у трудового мигранта из Кыргызстана должно быть не менее 15 лет общего стажа и не менее 30 баллов индивидуального коэффициента.

Система индивидуальных коэффициентов недавно была введена в России, а после подписания соглашениях о пенсиях начнет работать и в других странах Союза. За 1 год человек может заработать от 1 до 8 и даже 10 баллов в зависимости от размера зарплаты. К примеру, если в течение года мигрант получал минимальную зарплату за год, он заработает 1 балл, если делал отчисления со средней зарплаты, он получит 2,4 балла, чтобы заработать за год 8 баллов, нужно зарабатывать примерно 200 тысяч рублей в месяц.

- Чтобы заработать пенсию мигранты должны официально трудоустроиться и помнить, что чем больше он отчисляет в Соцфонд, тем выше у него шансы получить в старости пенсию, - добавил Асанов.

Сейчас трудовые мигранты, которые всю жизнь работали в России или в Казахстане, пенсию не получают.