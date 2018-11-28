Инвесторы: Работа в Кыргызстане для нас стала шоком

"Мы зарабатывали свою репутацию годами. В 2017 году мы пришли на кыргызстанский рынок и столкнулись с неожиданным противостоянием. Для моих швейцарских учредителей происходящее отношение было шоком". Об этом в ходе круглого стола "Основные вопросы законодательства в сфере недропользования и его применения в Кыргызской Республике" заявила представитель компании Адиля Бутобаева.

Она отметила, что к удивлению известных во всем мире инвесторов, они признаны повсюду, кроме Кыргызстана.

- Причем, мы открыто говорим властям КР, что если есть какие-то сомнения по качеству предоставляемых нашими лабораториями проб, то у нас есть специальные арбитражные пробы. К тому же, наша компания имеет еще 800 собственных лабораторий в мире, которые могут подтвердить результаты. Но мы только продолжаем от отдельных лиц и госорганов Кыргызстана слышать обвинения в свой адрес по занижению проб и результатов. Но мы открыты, поэтому не боимся проверок, - отметила Бутобаева.

Неожиданностью для швейцарского бизнеса стали и двойные стандарты нашего государства, сетует представитель компании.

- У нас нет лабораторий на территории КР. Ближайшие - на территории России и Казахстана. При этом мы хотели работать по законодательству КР и готовы были привлечь аккредитованную лабораторию, которая находится в Кара-Балте. Но госорганы нам заявили, что "либо вы открываете собственную, зарегистрированную под тем же юрлицом, либо закрывайте офис в Кыргызстане и открываете представительство российской лаборатории". Но этот нонсенс! Госорганы предлагают закрыть офис в КР, где инвестор платит все налоги в бюджет республики и привлекает к работе только местное население, и отчислять все налоги в Россию! Иначе как двойными стандартами это не назовешь, - подчеркнул Бутобаева.

Представитель швейцарского бизнеса добавила, что их учредители готовы открыть здесь не одну, а несколько лабораторий.

- Но при условии определенного благоприятного климата, - заключила Бутобаева.

На это вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов пригласил инвестора обсудить этот вопрос непосредственно с правительством и открыть, наконец, представительство в Бишкеке.