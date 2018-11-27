На Иссык-Куле пожарные расчеты приезжают на вызовы без воды?

Пожар в жилом доме в городе Караколе. Очевидцы говорят, что пожарная машина приехала без воды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Алишер Ташматов.

Другой пользователь также добавил, что на прошлой неделе сгорел двухэтажный дом, потому что две пожарные машины по очереди также приехали без воды.

В МЧС подобную информацию назвали нелогичной, пояснив, что на пожар без воды "пожарка" однозначно не поедет.

- В машины постоянно залита вода. Просто при тушении огня, например, те же 2,5 тонны воды расходуются за 1-3 минуты – слишком большой напор. Однако проблема в другом – не на всех участках расположены необходимые для набора воды пожарные гидранты. Поэтому машинам часто приходится отъезжать от места возгорания для поиска источника. Людям же кажется, что машины приехали на место без воды. Но это не соответствует действительности, - заверили VB.KG в МЧС.