Профильный комитет ЖК одобрил отмену неприкосновенности экс-президентов

Эми депутаттардын өздөрүнүн кол тийбестигин алыш керек
Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сегодня в первом чтении одобрил поправки в законопроект, касающиеся отмены неприкосновенности экс-президентов. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента КР", инициаторами которого являются депутаты Курманкул Зулушев и Исхак Масалиев.
В частности, авторы законопроекта предлагают внести поправку, согласно которой можно будет привлекать экс-президентов к уголовной ответственности.
Кроме того, предлагается исключить в законе нормы о страховании за счет государства членов семьи президента и их бесплатное медицинское обслуживание. То же самое и после смерти экс-президента.
Предлагается также признать утратившей силу статью 18 Закона КР "О гарантиях деятельности Президента КР". То есть бремя защиты чести и достоинства должны лечь на самих экс-президентов.
Отметим, статус экс-президентов в Кыргызстане имеют Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева.