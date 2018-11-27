Профильный комитет ЖК одобрил отмену неприкосновенности экс-президентов

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сегодня в первом чтении одобрил поправки в законопроект, касающиеся отмены неприкосновенности экс-президентов. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента КР", инициаторами которого являются депутаты Курманкул Зулушев и Исхак Масалиев.

В частности, авторы законопроекта предлагают внести поправку, согласно которой можно будет привлекать экс-президентов к уголовной ответственности.

Кроме того, предлагается исключить в законе нормы о страховании за счет государства членов семьи президента и их бесплатное медицинское обслуживание. То же самое и после смерти экс-президента.

Предлагается также признать утратившей силу статью 18 Закона КР "О гарантиях деятельности Президента КР". То есть бремя защиты чести и достоинства должны лечь на самих экс-президентов.

Отметим, статус экс-президентов в Кыргызстане имеют Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева.