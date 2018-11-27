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Профильный комитет ЖК одобрил отмену неприкосновенности экс-президентов

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- Бакыт Стамов
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Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК сегодня в первом чтении одобрил поправки в законопроект, касающиеся отмены неприкосновенности экс-президентов. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Закон КР "О гарантиях деятельности Президента КР", инициаторами которого являются депутаты Курманкул Зулушев и Исхак Масалиев.

В частности, авторы законопроекта предлагают внести поправку, согласно которой можно будет привлекать экс-президентов к уголовной ответственности.

Кроме того, предлагается исключить в законе нормы о страховании за счет государства членов семьи президента и их бесплатное медицинское обслуживание. То же самое и после смерти экс-президента.

Предлагается также признать утратившей силу статью 18 Закона КР "О гарантиях деятельности Президента КР". То есть бремя защиты чести и достоинства должны лечь на самих экс-президентов.

Отметим, статус экс-президентов в Кыргызстане имеют Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева.


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URL: https://www.vb.kg/375108
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, законопроект, неприкосновенность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Тамара
27.11.2018, 15:21

Эми депутаттардын өздөрүнүн кол тийбестигин алыш керек

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V.P. Time
27.11.2018, 15:55
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Минусов: 3
Комментариев: 34

Очевидно, что после всех этих поправок, у всех экс-президентов  будет  одна дорога -  стать мигрантом.  Жить в родной стране будет не уютно как бы не велики будут  их заслуги  перед родиной.   Ведь всегда найдется  кокой-нибудь  раздолбай недовольный их  прошедшей  деятельностью, чтобы не  удержаться от искушения  покуситься на их  честь и достоинство.  А это уже  касается имиджа  страны.  Так что  депутатам следует  еще раз подумать над этим.  А вот  что следует  Конституционному комитету  без колебания  решить, так это  сократить  количество  депутатов  до  60 человек.   Для экономики страны  будет  значительное облегчение.   Ожидание  авторов конституции, что  двухкратное  увеличение  их численности   с  60 до 120  приведет  к качественной  работе, к сожалению  не  подтвердилось.  Как утверждает известная  реклама - зачем платить дороже, если  тот же эффект  можно получить  более дешевым  способом. Не правда ли?   Хорошая реклама на мой взгляд.

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