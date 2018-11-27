Очевидцы, возможно, предотвратили изнасилование "покрытой" девушки

"Здравствуйте, вчера вечером мои друзья по дороге домой услышали крики. Крики шли от машины марки Хонда фит. Открыв машину, они увидели девушку, пытающуюся выйти из машины, но её держал мужчина-таксист. Что произошло, выяснить не удалось, так как девушка убежала, а таксист скрылся на машине.

По понятным причинам лицо девушки скрыли.

Просим МВД разобраться", - такое сообщение и, собственно, видео появилось в социальных сетях.

В каком именно районе или городе и когда произошел этот инцидент, неизвестно.

VB.KG присоединяется к просьбе к правоохранительным органам разобраться, что произошло. Номер машины можно легко определить по видео.