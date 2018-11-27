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Очевидцы, возможно, предотвратили изнасилование "покрытой" девушки

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- ВБ
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"Здравствуйте, вчера вечером мои друзья по дороге домой услышали крики. Крики шли от машины марки Хонда фит. Открыв машину, они увидели девушку, пытающуюся выйти из машины, но её держал мужчина-таксист. Что произошло, выяснить не удалось, так как девушка убежала, а таксист скрылся на машине.

По понятным причинам лицо девушки скрыли.

Просим МВД разобраться", - такое сообщение и, собственно, видео появилось в социальных сетях.

В каком именно районе или городе и когда произошел этот инцидент, неизвестно.

VB.KG присоединяется к просьбе к правоохранительным органам разобраться, что произошло. Номер машины можно легко определить по видео.


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URL: https://www.vb.kg/375109
Теги:
изнасилование, насилие, семейное насилие, Кыргызстан, МВД
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Комментарии
Бактыбек
27.11.2018, 15:36

Уялбайсынбы коркбойсунбу оронуп жургон кызга тийгенден АЛЛА талам сага Оз жазасын берсин

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Айбек
27.11.2018, 16:00

Бактыбек

Уялбайсынбы коркбойсунбу оронуп жургон кызга тийгенден АЛЛА талам сага Оз жазасын берсин

Эмне, оролбогон кызга тийсе болобу??? Сен да дөөрүйт окшойсуң. 

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