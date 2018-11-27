Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 78.77 - 80.16

Можно ли найти счастье за бугром и... не погибнуть?

143  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Мне было 29 лет, и я очень хотела выйти замуж. Тем более что я – самая старшая в семье, надо было помогать родителям, братишкам и сестренкам. Мама не работает, папа зарабатывает мало. С местными парнями отношения не складывались, и подруга посоветовала обратиться в брачное агентство. Вот так в декабре 2012 года я вышла замуж за гражданина Кореи, а в марте 2013 года уехала с ним в его страну. А там при участии мужа и его родственников попала в сексуальное рабство. Чудом удалось обратиться в полицию и вернуться в Кыргызстан. На душе пустота и не хочется жить. Я опозорила свою семью…".

Камилла (имя изменено), 32 года.

Это - одна из множества историй, зафиксированных организациями, работающими в Кыргызстане над предотвращением торговли людьми.

О том, как предотвратить продажу кыргызстанцев в трудовое и сексуальное рабство, мы побеседовали с менеджером программ Международной организации по миграции (Агентства ООН по миграции) в КР Жылдыз Ахметовой.

- Жылдыз, Международная организация по миграции проводит информационные кампании о торговле людьми. Но иногда в жизни такие акции могут не давать большого эффекта по независящим от организаторов обстоятельствам: просто потому, что параллельно идет поток другой информации. Например, не секрет, что с началом "корейской волны" в 2010 году в Кыргызстане многие граждане захотели мигрировать в Корею: девушки – чтобы "выйти замуж за Гу Чжун Пё", а парни – чтобы работать, причем не всегда это происходит безопасно, хотя есть возможность трудоустроиться легально. В итоге даже депутаты Жогорку Кенеша приняли запрет рекламы агентств, предлагающих брак с иностранцами. Потому как, по их словам, якобы, многие наши девушки пострадали от корейских женихов. А как дела обстоят на самом деле? Следует ли опасаться выезжать в эту страну? И как обстоят дела с трудоустройством?..

- По статистике, которую ведет именно МОМ, основными странами назначения жертв торговли людьми-кыргызстанцев являются Казахстан, Россия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Если говорить о первых двух, то большинство зарегистрированных случаев – трудовая эксплуатация, а остальные две упоминаются в связи с сексуальной. Фактов, связанных с Южной Кореей, в нашей статистике нет давно, последний случай произошел пять лет назад. Но это не значит, что их нет вообще, возможно, и есть, но пострадавшие не обращались к нам или к партнерским организациям.

Тут следует отметить вот что. Госслужба миграции выдает частным агентствам трудоустройства за рубежом разрешения на такую деятельность и контролирует их, может призвать к ответственности, если случаются инциденты, требовать обеспечения прав кыргызских граждан. Работа же брачных агентств никак не регулируется. Государству надо больше внимания уделять этому: проблема есть и риски тоже. А самим гражданам при обращении в такие учреждения нужно быть осторожнее.

Говоря о негативных примерах, не следует забывать, что есть и истории успеха. Например, в обществе сложилось мнение, что если женщина работала в Турции, то непременно подвергалась там сексуальной эксплуатации. Многие наши граждане легально работают в этой стране в разных сферах, их права не нарушены. Нельзя стигматизировать всех и мыслить стереотипами.

- Если продолжить мысль о влиянии культуры и масс-медиа на людей, можно вспомнить кыргызский фильм "Салам, Нью-Йорк". Это такая вдохновляющая история успеха, но если разобраться, пример-то негативный. Герой картины поехал в США, не имея четких гарантий, не зная языка. На месте столкнувшись с проблемами, вместо того, чтобы обратиться за помощью в посольство Кыргызстана и вернуться, остался там. Не имея разрешения на работу, трудился. Но, несмотря на все эти риски, выжил. Кто-нибудь сделает для себя вывод: "А, оказывается, так тоже можно, ничего, прокатит!". Может быть, имеет смысл призвать кинорежиссеров осторожнее подходить к такой теме?

- Человек склонен верить в лучшее, в осуществление мечты. Нельзя отрицать, что сказки про удачу за рубежом могут стимулировать миграцию. Но мы не можем переубедить режиссера снимать подобные картины, если он в таком сюжете видит рациональное зерно. Право каждого человека – самовыражаться. Мы можем только донести до творческих людей, как их деятельность влияет на настроения зрителей.

- На Каннском кинофестивале в этом году приз за лучшую женскую роль получила казахская актриса, сыгравшая в казахстанском же фильме режиссера Дворцевого "Айка" о вымышленной кыргызской мигрантке в России. У нас эту новость СМИ широко распространяли. Картину я не видела, но прочтя описания, стала опасаться, что он может способствовать виктиблэймингу (то есть обвинению человека в том, что он, якобы, сам спровоцировал преступление против себя) жертв группировок так называемых "патриотов". Что вы думаете?

- В 2015 году МОМ совместно с ООН-Женщины и Фондом народонаселения ООН проводил исследование "Гендер в восприятии общества". И выяснилось, что половина населения, причем половина мужчин и половина женщин, одобряют действия таких групп, которые наказывают женщин в миграции за, якобы, аморальный образ жизни. Если все признают, что торговля людьми - плохо, то почему такое двоякое отношение к гендерному насилию?

Кстати, есть еще один аспект – распространение стереотипа, что любая кыргызская женщина, в одиночку выехавшая на заработки в другую страну, ведет там аморальный образ жизни. Сейчас мы наблюдаем, как многие наши соотечественницы говорят, что если бы заранее знали, с каким общественным порицанием в итоге столкнутся, то не поехали бы. Они в миграции терпели лишения ради семьи, чтобы материально помочь ей, а в результате родные отворачиваются, и девушки даже не могут выйти замуж, потому что все воспринимают их как не подходящих на роль добропорядочной жены.

- Спасибо, Жылдыз. Сегодня мы затронули один аспект предотвращения торговли людьми, и, резюмируя беседу, можно озвучить следующие выводы: информируя людей о миграции, нужно давать правильную информацию с соблюдением баланса: не отрицая, что легальное трудоустройство или счастливое замужество за рубежом возможны, но и не агитируя и не умалчивая о рисках. Для человека естественно хотеть уехать, и вместо того, чтобы запрещать, нужно показать, как это можно сделать безопасно.

Материал подготовлен при поддержке Фонда Евразия в Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375117
Теги:
Южная Корея, миграция, насилие, права человека, проституция, рабство, семейное насилие, торговля людьми, трудовая миграция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  