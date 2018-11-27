Мэрия подтвердила законность постройки многоэтажного дома в 7 микрорайоне

Пресс-служба мэрии Бишкека в ответ на просьбу горожан проверить законность строительства многоэтажного дома в 7 микрорайоне сообщает следующее:

По информации МП "Бишкекглавархитектура", комплекс многоэтажных жилых домов с торгов-сервисными помещениями и подземным автопаркингом на собственной территории по пр.Юнуслиева в мкр.7 д.52 построен на территории частной собственности.

Согласно Генерального плана г.Бишкек территория предусмотрена под территорию общественных центров, многоэтажной жилой и общественной застройки. Имеется полный пакет документов (АПУ, ИТУ, согласованный проект), АКТ о приемке объекта в эксплуатацию.