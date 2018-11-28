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Сможет ли "Альянс Алтын" продолжить разработку "Джеруя"?

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- Виктория Григоренко
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Ситуацию по "Джерую" держит на контроле правительство и "Кыргызалтын". Если компания-разработчик "Альянс Алтын" не уложится в договор, то будет обязана по нашему законодательству выплачивать штраф. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Кожобек Рыспаев.

- "Кыргызалтын" выезжал ранее с проверкой на месторождение. Прошлый парламентский комитет тоже. Тогда мы лично убедились, какие работы проделаны, и что еще предстоит осуществить. Инвесторы уже заплатили штраф за нарушение обязательств по строительству, поэтому они знают о существовании этих санкций. Комитет тоже держит свое решение под контролем. Если разработчики месторождения не согласны с решением нашего правительства, то могут урегулировать этот вопрос в судебном порядке, - подчеркнул Рыспаев.

Есть ли у разработчиков средства на проведение всех необходимых работ, парламентарий не уточнил. Напомним, ранее "Альянс Алтын" пытался взять кредит под лицензию на разработку месторождения в российском банке ВТБ.


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URL: https://www.vb.kg/375123
Теги:
Джеруй, инвестиции, парламент, штраф, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Альянс Алтын, Кожобек Рыспаев
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