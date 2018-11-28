Налоговики подделали подпись инвалида и помогли бизнесмену в махинациях

Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 315 (Служебный подлог) УК Кыргызской Республики.

Так, прокуратурой города Бишкек проведена проверка деятельности сотрудников Государственной налоговой службы по Свердловскому району г.Бишкек (далее - УГНС).

Установлено, что должностные лица управления УГНС, в нарушение требований налогового законодательства, в целях незаконного получения материальных выгод, без ведома гражданина Кыргызской Республики А.Б., который является инвалидом 1 группы по зрению, подделав его подпись, выдали добровольный патент и справку о ввозе товаров из стран ЕАЭС гражданину К.С., который, пользуясь данными документами, официально импортировал товары на территорию Кыргызской Республики из государств – членов ЕАЭС.

Так, согласно камеральной проверке УГНС, на основании незаконно выданного добровольного патента, в период с 1 января по 28 февраля 2018 года на территорию республики из государств – членов ЕАЭС импортирован товар на общую сумму в 119 млн 228 тыс. 230 сомов, из них неуплаченный НДС составляет 14 млн 307 тыс. 388 сомов. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в компетентный орган для организации расследования.