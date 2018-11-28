Обвиняемый в убийстве Бурулай ничего не помнит и вины своей не признает

В Свердловском районном суде Бишкека продолжаются слушания по делу об убийстве 20-летней Бурулай Турдаалы кызы. Сегодня показания дает сам подозреваемый в убийстве 30-летний Марс Бодошев.

По его словам, у него с Бурулай были близкие отношения.

- Она была моей девушкой, но ее родители были против этого. Даже телефон отняли, чтобы она не общалась со мной. Поэтому мы договорились о том, что я ее увезу, - сказал он.

В то же время Бодошев заявил, что не помнит, как убивал Бурулай.

- После того, как нас задержали, нас отвезли в Жайылское РОВД. Там нам разрешили поговорить в комнате. Я ей сказал, чтобы она сказала всем, что она моя девушка. На что она ответила, что не может этого сказать. Мы поругались, и дальше я ничего не помню. Очнулся уже в больнице, - продолжил он.

На вопрос, признает ли он свою вину, подсудимый Бодошев дал отрицательный ответ

- Я ничего не помню, и поэтому не признаю своей вины, - сказал он.

Напомним, 27 мая в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита бишкекчанка Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки подозревается 30-летний Марс Бодошев, который похитил ее, чтобы принудить к вступлению в брак. "Жениха" и жертву нашли милиционеры и доставили в отделение, где спустя несколько минут произошло убийство.