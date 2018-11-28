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Торобаев посоветовал Жээнбекову не обращать внимания на Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Лидер фракции "Онугуу - Прогресс", депутат Бакыт Торобаев на своей официальной странице в Facebook заявил, что экс-президент Алмазбек Атамбаев вновь начал злоупотреблять именами беглых президентов Акаева и Бакиева.

По словам народного избранника, экс-президенты - уже прошлая история.

"Алмазбек Атамбаев на протяжении 6 лет запугивал наш народ Акаевым и Бакиевым. Теперь он снова начал использовать этот прием. На сегодняшний день экс-президенты не влияют на политическую ситуацию в стране. Их время ушло. Это прошлая история. Уже не вызывает сомнения, что они никогда не вернутся. Нынешний президент не должен обращать внимания на ложную информацию, интриги и сплетни", - написал он на фракционной странице.

Вместо этого депутат рекомендовал президенту обратить все свое внимание на строительство заводов и фабрик.

"Единственной опорой и судьей у президента может только народ. Поэтому не стоит обращать внимания на критику и обиды некоторых людей. Все внимание должно быть уделено развитию страны: строительству заводов, фабрик, новых городов, аэропортов, железных дорог и ГЭС. А также росту туризма и экспортного потенциала страны", - добавил Бакыт Эргешович.

Не обошлось и без конструктивных советов главе государства. Так, нардеп призвал Сооронбая Жээнбекова обратить внимание на некоторых руководителей в стране, которых, по его мнению, нужно снимать, и ставить на их места знающих и опытных людей.

Отметим, в ноябре прошлого года на заседании Национального совета по устойчивому развитию лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев выразил благодарность президенту Атамбаеву за честные выборы и большой вклад в разработку Стратегии устойчивого развития 2040.

"Вы внесли свой вклад в развитие Кыргызстана. Выражаем вам за это глубокую благодарность. Вы нас критиковали, можно сказать, тем и закалили. Поэтому не каждый может стать президентом. Мы вас уважаем как президента, политика и человека", - сказал он.

После слов "закалили" президент Атамбаев негромко обронил: "пусть будет лекарством".


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URL: https://www.vb.kg/375129
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Бакыт Торобаев, Сооронбай Жээнбеков, президент, Кыргызстан, Онугуу – Прогресс, Жогорку Кенеш
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