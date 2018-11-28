Что дало Кыргызстану вступление в ЕАЭС?

За последние три года экономическое развитие КР идет семимильными шагами. За прошлый год рост составил 4,6 процентов. По нашим прогнозам в этом ожидается на уровне 3%. Это показатель - лидер среди стран ЕАЭС. Об этом на круглом столе "Актуальные вопросы евразийской интеграции: глобальный и региональный аспект" заявил заведующий отделом стратегического развития Аппарата президента Данияр Иманалиев.

По его словам, после интеграции в экономический союз товарооборот со странами-партнерами составил 32,2 %, а экспорт -35%.

- При этом сейчас рост взаимной торговли идет на уровне 12%. Серьезно улучшилось и положение трудовых мигрантов из Кыргызстана. Их переводы составляют 30% от ВВП. Также последние годы мы наблюдаем увеличение инвестиционных проектов стран ЕАЭС в Кыргызстане. То есть, однозначно вступление в данное объединение было своевременным и верным, - заключил Иманалиев.

Напомним, что данное мероприятие организовано Клубом региональных экспертов "Пикир"