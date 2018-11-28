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Помогите! Уже неделю не могут найти 26-летнего Тариеля

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- Екатерина Улитина
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УВД Свердловского района ведет поиски пропавшего без вести Орозбай уулу Тариэля 1992 года рождения, проживающего в жилмассиве Кайынды города Бишкека.

20 ноября, примерно в 8.30 утра молодой человек вышел из дома и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, является немым.

Был одет: куртка черного цвета, головной убор черного цвета, спортивные брюки темно-синего цвета и обувь черного цвета.

Также сообщается, что Тариэль плохо знает город и может не понимать, где находится.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Орозбая уулу Тариеля, просят сообщить в УВД Свердловского района или позвонить по телефонам: 43-28-15 (Дежурная часть УВД Свердловского района), 0702498888, 0553102566.


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URL: https://www.vb.kg/375133
Теги:
ГУВД, УВД, розыск, Бишкек, пропавшие без вести
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