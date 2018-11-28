Ирина Карамушкина посетила партконференцию "СДПК без Атамбаева"

Депутат Ирина Карамушкина сегодня попыталась сорвать партийную конференцию "СДПК без Атамбаева", проходившую в Свердловском районе Бишкека.

Перед началом мероприятия она встала перед собравшиеся аудиторией и заявила, что данная конференция нелегитимна.

- Покажите мне партбилеты, если действительно здесь сидят члены СДПК, - выкрикнула она.

Несколько человек подняли свои партбилеты, но большей частью люди стали выкрикивать ей, чтобы она покинула зал. На что депутат возразила, что покинет помещение после того, как вызовут милицию.

- Вы не имеете право проводить такие мероприятия без разрешения центрального органа партии. Я являюсь главой Бишкекского отделения СДПК, и вы без моего ведома все это проводите, - сказала она.

Более подробно перепалку депутата и членов партийной конференции "СДПК без Атамбаева" смотрите в репортаже VB.KG.