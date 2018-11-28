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Ирина Карамушкина посетила партконференцию "СДПК без Атамбаева"

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- Бакыт Стамов
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Депутат Ирина Карамушкина сегодня попыталась сорвать партийную конференцию "СДПК без Атамбаева", проходившую в Свердловском районе Бишкека.

Перед началом мероприятия она встала перед собравшиеся аудиторией и заявила, что данная конференция нелегитимна.

- Покажите мне партбилеты, если действительно здесь сидят члены СДПК, - выкрикнула она.

Несколько человек подняли свои партбилеты, но большей частью люди стали выкрикивать ей, чтобы она покинула зал. На что депутат возразила, что покинет помещение после того, как вызовут милицию.

- Вы не имеете право проводить такие мероприятия без разрешения центрального органа партии. Я являюсь главой Бишкекского отделения СДПК, и вы без моего ведома все это проводите, - сказала она.

Более подробно перепалку депутата и членов партийной конференции "СДПК без Атамбаева" смотрите в репортаже VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/375134
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан, политика, СДПК без Атамбаева, скандал, истерика, СДПК
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Комментарии
стервятники
28.11.2018, 16:47

фу блин, смотреть тошно на таких "мужчин". стервятники

0
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12345
28.11.2018, 16:52

Жалко конечно смотреть на этот цирк, но Атамбаева сам виноват. Обманули его бутылкой водки.

0
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Дина
28.11.2018, 17:06

Атамбаевский ОБОНы! 

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айбек
28.11.2018, 17:07

Боевая женщина. Не изменяет принципам и не молчит. Другие давно забились в угол, лишь бы их не трогали.

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Асхат
28.11.2018, 17:26

Атамбаев - все. Следующая остановка тюрьма!

0
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кыргыз
28.11.2018, 17:44

одна шушара собралась

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Мыркымбай
28.11.2018, 17:58

Мне этот видео ролик напоминает советский фильм, очень клевый,классика советской киномотографии "Свадьба в Малиновке" Так вот, там есть один персонаж, "старичок". Он при набеге в деревню отряда казаков (сторонников белой гвардии) одевает обычную шапку,а при поялении красногвардейцев, тут же меняет шапку на буденовку с фразой " Власть помнялось" Я думаю, что мы таким (продажным) образом никогда не построим нормальную страну.Ирина Юрьевна правильно говорит, пусть создают партию и собираются сколько им захочется.Кстаки посмотрите этот фильм, рекомендую!

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Ас
28.11.2018, 17:59

Грустно но смешно кадры у Атамбаева врагов ненадо

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Нурлан
28.11.2018, 18:08

Бедная глупая женщина. Партия это добровольная организация людей, объединенных под общей идеей. Если часть людей не разделяет идеи партии, то есть два пути. Или выйти из партии или объединиться, провести собрание и понять на чьей стороне большинство. Люди пошли вторым путем. Имеют право. А ее позиция основана на подчинении и назначении. А принцип избирательности нарушается. Депутат даже этого не понимает!

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12
28.11.2018, 18:41

Карамушкина ОБОН СДПК, фьу.

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Карамушкина - мужик!
28.11.2018, 18:43

Я не сочувствую Атамбаеву. И мне плевать на суть происходящего. Просто удивляюсь поступкам Ирины Карамушкиной. Единственная "с яйцами'. Остальные - крысы трусливые и продажные.

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