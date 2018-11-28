Погода
$ 69.79 - 69.90
€ 78.65 - 79.45

Мужчина брал деньги за устройство в вузы Китая и исчезал

338  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В октябре месяце 2018 года в УВД Свердловского района поступило заявление, в котором потерпевший сообщил, что директор одной из столичных фирм, пообещав, что устроит сына потерпевшего на учебу в Китайскую Народную Республику, взял денежные средства в сумме 238 тысяч сом. После, не выполнив обещанное и не вернув деньги, скрылся.

По данному факту Следственной Службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции 27 ноября 2018 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан Т.Д., 1993 г.р. Подозреваемое лицо на основании статьи 94 УПК КР водворено в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время в УВД Свердловского района поступило 8 заявлений в отношении подозреваемого, по трем из которых возбуждены уголовные дела.

Ведется следствие.

Уважаемые граждане!

Если Вы пострадали от рук вышеуказанного гражданина, просим сообщить в УВД Свердловского района или по телефонам: (0709) 17-10-10, (0555) 102-695,


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375136
Теги:
вуз, Китай, мошенничество, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  