Мужчина брал деньги за устройство в вузы Китая и исчезал

В октябре месяце 2018 года в УВД Свердловского района поступило заявление, в котором потерпевший сообщил, что директор одной из столичных фирм, пообещав, что устроит сына потерпевшего на учебу в Китайскую Народную Республику, взял денежные средства в сумме 238 тысяч сом. После, не выполнив обещанное и не вернув деньги, скрылся.

По данному факту Следственной Службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" УК КР.

Сотрудниками Службы криминальной милиции 27 ноября 2018 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан Т.Д., 1993 г.р. Подозреваемое лицо на основании статьи 94 УПК КР водворено в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время в УВД Свердловского района поступило 8 заявлений в отношении подозреваемого, по трем из которых возбуждены уголовные дела.

Ведется следствие.

Уважаемые граждане!

Если Вы пострадали от рук вышеуказанного гражданина, просим сообщить в УВД Свердловского района или по телефонам: (0709) 17-10-10, (0555) 102-695,