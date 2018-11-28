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Президент встретился со спецсоветником ПРООН по предупреждению экстремизма

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 ноября, принял руководителя глобальной программы, Специального советника ПРООН по предупреждению насильственного экстремизма Александра Аванесова и делегацию Контртеррористического управления (КТУ) ООН и ПРООН.

Были обсуждены вопросы и меры по совместному противодействию экстремизма и радикализма.

Глава государства отметил, что Кыргызстан прилагает значительные усилия для реализации Глобальной антитеррористической стратегии ООН, напомнив, о принятых в Кыргызстане Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2014–2020 годы и Программе Правительства Кыргызской Республики по противодействию экстремизму и терроризму на 2017–2022 годы.

Руководитель глобальной программы, Специальный советник ПРООН по предупреждению насильственного экстремизма Александр Аванесов обозначил главную цель приезда миссии - это оказание помощи в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

"Мы готовы поддерживать конструктивный диалог по всем направлениям взаимодействия. Благодарю всех за активную и продуктивную работу", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков, пожелав команде Управления успешного проведения миссии.


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URL: https://www.vb.kg/375137
Теги:
ООН, ПРООН, президент, экстремизм, терроризм, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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