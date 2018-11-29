В состоянии тротуаров на бульваре Эркиндик обвинили Бабанова

Тротуары нашей любимой Дзержинки - Эркиндик в безобразном состоянии, а точнее отсутствуют.

Тротуар с восточной стороны между улицами Фрунзе и Жумабека не пройти, особенно если прошел или идет дождь. Из-за безответственности и собственной выгоды банка "Кыргызстан" (собственник Омурбек Бабанов,) тротуар на пересечении с автовъездом на территорию банка отсутствует, из-за чего 5-метровый участок на месте тротуара постоянно заливает дождевой или талой водой глубиной до 20 см. В результате прохожие, как могут, преодолевают его, перепрыгивая с бордюра на камни и кирпичи.

Другой участок тротуара с западной стороны между улицами Фрунзе и Абдумомунова представляет собой полосу препятствий для прохожих, корневые системы прилегающих многолетних деревьев выдавили асфальтовое покрытие. Выпадающий снег прикрывает полосу, но в то же время значительно повышает риски получения людьми различных травм.

Где вы, наши коммунальные службы, мэрия Бишкека? В 2018 году отремонтировали проезжую часть, а эти участки тротуаров остались без реконструкции. На беду горожанам и гостям столицы!

Народную новость прислал Кубан