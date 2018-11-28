Торговцы Ошского рынка написали открытое письмо президенту КР

В редакцию VB.KG обратились индивидуальные предприниматели рынка "Берекет Универсал", расположенного на Ошском рынке. Они написали открытое письмо на имя президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова о том, что руководством ЗАО "Берекет" принято решение о закрытии рынка "Берекет Универсал" и строительстве на земельном участке, на котором находится рынок, каких-то других объектов.

В письме говорится:

"Мы, индивидуальные предприниматели, работающие на мелкооптовом и оптовом рынке "Берекет Универсал", вынуждены обратиться к Вам за помощью и содействием в урегулировании сложнейшей критической ситуации, в которой мы оказались в результате необдуманного и ошибочного решения руководства ЗАО "Берекет" о закрытии нашего рынка.

Более 15 лет назад мы, не требуя никакой поддержки от государства и органов местного самоуправления, приобрели свои места на этом рынке, и начали свою предпринимательскую деятельность. Необходимо отметить, что стоимость торговых мест была достаточно высокой и многие вынуждены были продавать движимое и недвижимое имущество, получать кредиты. При этом многие приобрели торговые места сравнительно недавно и не успели еще погасить свои кредиты и окупить вложения.

В настоящее время на данном рынке функционирует 2300 контейнеров и трудоустроены более 5 тысяч человек, включая владельцев контейнеров, реализаторов, грузчиков, работников столовой, охранников и т.д.. Для их семей работа на рынке "Берекет Универсал" является единственным средством к существованию. При этом, руководство ЗАО "Берекет" приняло решение о закрытии рынка и строительстве на этом земельном участке других объектов.

В связи с этим нам предложено незамедлительно покинуть свои торговые места и выкупить право аренды в строящемся торговом комплексе, который строится на месте сгоревшего торгового комплекса "Береке".

Стоимость, которую мы должны оплатить за получение права в дальнейшем арендовать торговое место в этом строящемся комплексе, составляет 2000-3000 тысячи долларов за один квадратный метр. Эти денежные средства не являются арендной платой, которая будет оплачиваться отдельно за фактическое арендное пользование, мы должны оплатить эти деньги только за то, чтобы в дальнейшем, когда здание будет построено, с нами заключили договор аренды.

Совершенно непонятными при этом остаются условия аренды торговых мест в новом комплексе, срок начала пользования имуществом (готовность сейчас 50 процентов), размер арендной платы и других платежей, месторасположение торгового места, возможность подъезда грузового транспорта и другие условиях.

Сейчас же нас вынуждают оплатить не предусмотренные законодательством платежи под угрозой немедленного сноса наших контейнеров со всем торговым оборудование и товаром.

Мы не получаем никаких сверхдоходов от нашей экономической деятельности, а зарабатываем в основном только на содержание и оплату текущих расходов семьей. Очевидно, что при ежемесячном доходе в 20 тысяч сомов большинство предпринимателей просто не имеют возможности оплатить такую огромную стоимость за так называемое "право аренды".

После публичного высказывания нами своего возмущение относительно требования руководства ЗАО о выкупе торговых мест, представители администрации "Берекет" стали отрицать предъявленное им требование об оплате вышеуказанных денежных средств, вероятно опасаясь ответственности за сокрытие указанных планируемых доходов от налогообложения.

У нас возникают сомнения в законности строительства торгового комплекса и соответствии строительства требованиям, установленным законодательством, поскольку строительство ведется в непосредственной близости от реки Ала-Арча. А в этом месте уже бывали случаи подъема уровня воды и угроза затопления. Необходимо отметить, что в строящемся комплексе предусмотрены два уровня подвальных помещений. Строительство ведется в ускоренном порядке, что может сказаться на качестве построенного объекта и безопасности будущих арендаторов и их имущества.

При этом, у нас с возникшей угрозой сноса нашего рынка сейчас появились трудности в бизнесе и работе, поскольку фирмы, у которых мы брали товар под реализацию, в настоящее время отказываются давать нам свой товар без полной предварительной оплаты, опасаясь потерять его в случае возможных поджогов, пожаров, о чем до нас доходят упорные слухи.

В случае закрытия рынка "Берекет Универсал" и сноса наших контейнеров, мы и наши семьи останемся без средств к существованию, то есть в масштабах страны 5000 тысяч человек безработных - это очень тяжелая ситуация. Кто позаботится о них? Сможет ли государство всех нас обеспечить работы не дать умереть с голоду?

Необходимо отметить, что мы на протяжении всего времени работы добросовестно оплачивали все налоги и сборы в бюджет государства, арендную плату. В свое время мы также выкупали права аренды, а все эти деньги шли лично в карман хозяев рынка. Сейчас администрация рынка, не имея на то совершенно никаких оснований, хочет заставить 5000 человека отдавать им свои честно заработанные деньги за то, чтобы получить право в дальнейшем заключить договор аренды.

Хозяева рынков делают успешный бизнес на том, что простым торговцем продают право аренды, не выдавая совершенно никаких документов, договор аренды заключается только на один год. В итоге простые предприниматели ничем никак не защищены от произвола со стороны хозяев рынка, владельцев земель под ними и администрации.

Нам непонятно, кто и на основании чего принимает решение о закрытии одних рынков и открытие других, при этом фактически ничего не меняя в плане улучшения работы рынков.

Действия ЗАО "Берекет" вынуждают нас пойти на крайние меры - выйти на митинги многие от отчаяния готовы объявить голодовку.

В такой ситуации, когда мы в любой момент можем лишиться работы и средств существования, у нас остается только одна надежда на то, что наш президент станет на защиту простых граждан, а не зажравшихся владельцев рынков.

Мы очень надеемся на вашу поддержку. От имени всех работников мелкооптового и оптового рынка "Берекет Универсал" просим вас разобраться в вопросе законности закрытия нашего рынка и сохранения за нами возможности работать на местах, где мы трудились в течение многих лет, и которые являются для нас единственными рабочими местами".

Напомним, 24 ноября утром более ста продавцов собрались на Ошском рынке и заявили, что их пытаются лишить мест, предлагая переехать в новый торговый центр. Представитель администрации рынка "Берекет" Эсен Саматбаев в разговоре с журналистами подтвердил, что на сгоревших местах строят новый ТЦ.