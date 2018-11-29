Прокуроры причастны к убийству коллеги? МВД проверяет эту версию

Следствие не исключает, что к убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова могут быть причастны его коллеги, которые в день убийства находились вместе с ним на охоте. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель начальника следственной службы Министерства внутренних дел Нурлан Утемисов.

Кроме того он добавил, что следствие рассматривает причастность к убийству ещё одного человека, который также находился на охоте вместе с Мамажакыповым и другими. В первоначальной информации МВД об этом человеке не упоминалось.

- Мы не исключаем возможности, что к убийству прокурора причастны его коллеги. В том числе Заместитель прокурора Баткенской области, прокурор Баткенского района и другие присутствующие в этот день. Со всеми проводятся следственные действия, их допрашивают, в том числе фигурантом дела является глава баткенского филиала вино-водочного завода Базарбек уулу Эрнис, - рассказал Утемисов.

Начальник управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Генпрокуратуры Замир Бейшекеев добавил, что информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что убийство Мамажакыпова организовал его заместитель Арслан Байбосунов, после проверки не подтвердилась.

- Допрошены работники прокуратуры, проведены другие следственные мероприятия, которые подтверждают, что конфликта между руководством областной прокуратуры не было, - прокомментировал Бейшекеев.

Все прокуроры, которые охотились вместе с Анарбаем Мамажакыповым в день убийства, освобождены от должностей с понижением.

Напомним, тело прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова найдено поздно вечером 18 ноября. В этот день Анарбай Мамажакыпов, еще пять работников прокуратуры, предприниматель Базарбек уулу Эрнис и начальник УКС мэрии Баткена Мелис Калыков выехали на охоту. По подозрению в убийстве арестован начальник УКС Мэрии Баткена Мелис Калыков.