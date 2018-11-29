В Токтогульском районе задержана машина с лесом особо ценных пород

Сотрудниками межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики по Токтогульскому району и городам Майлуу-Суу, Таш-Кумыр, Кара-Куль Жалал-Абадской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Токтогульском районе задержана грузовая автомашина марки "МАН" под управлением гражданина "К.Ш.", груженная деревьями особо ценных пород, а именно: кругляками грецкого ореха и обрезной доской из грецкого ореха.

Так, в соответствии с Законом Кыргызской Республики № 140 от 25 июля 2017 год "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики О запрещении рубки, транспортировки, приобретении и сбыта, заготовки и использования, экспорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской Республике" на территории Кыргызской Республики вводится запрет на рубку, повреждение до степени прекращения роста, транспортировку, приобретение и сбыт, заготовку и использование, изготовление изделий, экспорт особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород до 2030 года.

23 ноября текущего года по собранным материалам ГСБЭП, прокуратурой Токтогульского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 279-1 (незаконная рубка особо ценных древесных пород) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.