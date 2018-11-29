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В Бишкеке забрали ребенка из семьи. Он жил просто в нечеловеческих условиях

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- ВБ
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По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, сотрудниками ИДН на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, которые дают положительные результаты, так как родители, зная, что они находятся на контроле, становятся дисциплинированными, и пытаются наладить быт для того, чтобы дети проживали в хороших условиях.

При проведении профилактических работ сотрудниками ИДН УВД Первомайского района совместно с Акимиатом и ОПСД Октябрьского района, была выявлена семья, у которой несовершеннолетний ребенок в возрасте 12 лет без присмотра взрослых после 22:00 часов гуляет по улице. Семья проживает в неблагополучных условиях, в доме антисанитария. В настоящее время собранный материал в отношении опекунов передан в комиссию по делам детей, а ребенок передан в ЦРДиМ.


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URL: https://www.vb.kg/375149
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, Первомайский район, права человека, санитария, Бишкек
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