В Бишкеке забрали ребенка из семьи. Он жил просто в нечеловеческих условиях

По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, сотрудниками ИДН на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, которые дают положительные результаты, так как родители, зная, что они находятся на контроле, становятся дисциплинированными, и пытаются наладить быт для того, чтобы дети проживали в хороших условиях.

При проведении профилактических работ сотрудниками ИДН УВД Первомайского района совместно с Акимиатом и ОПСД Октябрьского района, была выявлена семья, у которой несовершеннолетний ребенок в возрасте 12 лет без присмотра взрослых после 22:00 часов гуляет по улице. Семья проживает в неблагополучных условиях, в доме антисанитария. В настоящее время собранный материал в отношении опекунов передан в комиссию по делам детей, а ребенок передан в ЦРДиМ.