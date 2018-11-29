В деле таксиста-насильника появились вопросы

Видео со спасением девушки из рук таксиста не оставило почти никакого равнодушным. И поэтому новость о том, что мужчину поймали и водворили в ИВС, общественность восприняла с одобрением. Теперь дело только за следствием и в конечном счете - судом.

Но не получится ли так, как это нередко бывает в нашей стране, что дело это могут не довести до конца? Во-первых, обвиняемая сторона может договориться со следствием, либо судом. Во-вторых, существует норма УПК КР о примирении сторон. То есть потерпевшая может заявить, что не имеет претензий к преступнику. В-третьих, девушка может оказаться обыкновенной мошенницей.

Какой-либо из этих вариантов вполне не исключает и директор ОО "Институт общественного анализа", юрист Рита Карасартова, к которой редакция VB.KG обратилась за комментарием.

По ее словам, понятие примирения сторон есть даже в самих случаях изнасилования.

- Что там говорить, были даже случаи, когда при изнасиловании девочек отчимами, их же матери писали заявления, что не имеют претензий к своим мужьям-насильникам. Дело в том, что у нас нет единообразной практики применения наказаний. При одном составе преступления одно дело от другого может диаметрально отличаться. Вот поэтому мы говорим, что это дает возможность судьям принимать решения, кардинально отличающиеся друг от друга. То есть при подставном случае они могут усмотреть изнасилование, а при реальном преступлении могут оправдать насильника, - сказала она.

В данном же конкретном случае с водителем Рита Рахмановна допускает, что родственники обвиняемого вполне могут договориться с потерпевшей стороной.

- Такие случаи не редки, когда за определённую сумму денег решают этот вопрос. Помните был случай, когда водитель сбил двух школьников. Тогда даже говорили, что этот водитель ходит и угрожает родителям детей. Чем это дело кончилось я точно не знаю, но раз об этом уже никто не вспоминает, то, вполне возможно, им заплатили, - продолжила она.

В то же время юрист предупредила и о мошенницах, использующих себе во благо статью об изнасиловании.

- Очень часто фамилии потерпевших от изнасилования не оглашаются. В этом плане можно было бы проверить, подвергалась ли она ранее такому же преступлению. При желании следователь может это выяснить, но чаще всего именно он находится в связке с преступницей. Приведу пример. Был случай, когда девушка попросила таксиста остановиться возле РОВД, а потом выскочила из машины с криками, разорвав на себе рубашку. В общем его привлекли и потом он повесился, написав предсмертную записку, что не виноват ни в чем, - добавила Карасартова.

А ведь действительно, если призадуматься, то последний вариант вполне допустим. Тем более, во всем этом деле больше вопросов, чем ответов. Во-первых, кто снимал этот видеоролик? Уж очень быстро и оперативно ребята действовали. Во-вторых, сами же они в видеоролике говорят, что машина уехала, а девушка сбежала. Но буквально на следующее утро обоих быстро находят. Хорошо, водителя нашли по номеру машины, но потерпевшую каким образом так быстро вычислили? И еще ряд вопросов, ответы на которые мы постараемся выяснить.