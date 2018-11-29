Минэконом разработал программу "Мекеним" для поддержки трудящихся мигрантов

Министерством экономики КР в целях поддержки трудящихся мигрантов и членов их семьи первой степени родства, желающих инвестировать в открытие своего дела или в расширение действующего бизнеса на родине, разработана Программа "Мекеним".

Для реализации данной Программы будут адаптироваться финансовые продукты для поддержки предпринимателей и их семьи трудящихся-мигрантов, в том числе женщин, путем внедрения новых инструментов финансирования (контрактное и беззалоговое финансирование).

Предполагается, что в рамках Программы у предпринимателей будет возможность получить льготный кредит на сумму до 1 млн. сомов сроком до 36 месяцев на основе принципа "1+1", то есть, каждый сом из денежных переводов, инвестированного трудовым мигрантом, будет дополнен в рамках Программы еще одним сомом.

Источниками финансирования льготных кредитов будут средства коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений. При этом Правительством страны будет осуществляться субсидирование процентной ставки из средств республиканского бюджета.

Участники Программы в обязательном порядке пройдут курсы предпринимательской подготовки по бизнес планированию и финансовой грамотности, а после обучения участники получат бесплатные консультации и индивидуальную помощь в разработке бизнес планов, а также консультации на протяжении запуска и развития бизнеса.

Важным элементом данной Программы является реинтеграция наших граждан, эмигрировавших в зарубежные страны, посредством обеспечения возможности инвестировать в Кыргызскую Республику и создания условий возвращения на родину.

Проект постановления КР "Об утверждении пилотной Программы по поддержке трудящихся-мигрантов и их семей "Мекеним" на 2019-2020 годы" размещен на официальном сайте Правительства КР для общественного обсуждения.