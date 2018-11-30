А могли и убить... Найдены подозреваемые в краже машины Болота Шамшиева

В УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился гражданин Болот Шамшиев, где просил принять меры в отношении лиц, которые в ночь с 8 на 9 ноября 2018 года неправомерно завладели автомашиной марки "Мерседес Бенц Е230", которая была припаркована во дворе дома.

9 ноября 2018 года сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Свердловского района в селе Милянфан Иссык-Атинского района была обнаружена обгоревшая автомашина без колес. По данному факту Следственной Службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело

по статье 172 ч.1 (Неправомерное завладение автомобилем или иным автотранспортным средством) УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек и УВД Свердловского района был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых, была получена оперативная информация о причастности к данному преступлению некого мужчины по имени "Э", который неоднократно ранее судим за совершение угонов АМТС и краж.

Сотрудниками СКМ были проведены оперативные мероприятия, направленные на изобличение преступной деятельности, выяснилось, что подозреваемый уже задержан сотрудниками СКМ Джети-Огузского РОВД Иссык-Кульской области за совершение тяжкого преступления по ст.97 УК КР (убийство), и находится в следственном изоляторе.

В ходе дальнейших работ оперативно-розыскного характера были установлены обстоятельства совершения преступления, а также личности и местонахождение других соучастников, найдены вещественные доказательства.

По предварительным данным, 8 ноября 2018 года трое лиц: Т.Э., Ш.К. и Л.Ю. употребляли спиртные напитки во дворе дома № 199 по ул. Абдрахманова г. Бишкек, куда приехали на автомашине марки "Мерседец". Во дворе они увидели такую же автомашину марки "Мерседес". Злоумышленники вскрыли и завели иномарку. После этого они на двух автомашинах выехали в сторону села Молдовановка, на пустыре вдали от дороги, среди камышей сняли колеса и боковые зеркала от автомашины, забрали разную мелочь с салона. С целью сокрытия следов преступления угонщики облили автомашину бензином и подожгли. Погрузив награбленное и похищенное в свою автомашину, скрылись в сторону города.

Сотрудниками СКМ УВД Свердловского района г. Бишкек в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны все соучастники данного преступления, ими оказались: Ш.К.,1994 г.р., Л.Ю.,1993 г.р., Один из подозреваемых спрятал вещественные доказательства (4 колеса) по месту проживания своей девушки, где и были обнаружены и изъяты. По предварительным данным мотивом совершения данного преступления была простая корысть в виде обогащения, поджог автомашины совершен для сокрытия следов преступления. В настоящее время подозреваемые лица водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Проводится расследование, сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.