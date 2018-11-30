После двух лет судов городу возвращены два сквера

После двух лет судов в муниципальную собственность возвращено два сквера в квартале, ограниченном улицами: Сухомлинова-Джунусалиева (быв. Орджоникидзе)-Айни-Юдахина.

При выявлении факта предоставления земельных участков в сквере на пересечении улиц Сухомлинова и Джунусалиева (северная сторона) со стороны управления землепользования и строительства мэрии столицы был подан судебный иск в Межрайонный суд города Бишкек о признании недействительным постановлением мэрии от 6 января 1999г. за №3. Решением Межрайонного суда столицы от 25 декабря 2017 года. Исковое заявление управления было удовлетворено. Не согласившись с данным решением, владелец земельного участка – Алафердов Х.Г. подал апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд на отмену вышеуказанного решения суда. Определением судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 29 марта 2018 года апелляционная жалоба Алафердова Х.Г. оставлена без удовлетворения. Далее с его стороны подана кассационная жалоба в Верховный суд КР на решение Межрайонного суда г.Бишкек от 25 декабря 2017 года и на определение Бишкекского городского суда от 29 марта 2018 года. Постановлением Верховного суда КР от 16 августа 2018 года кассационная жалоба гражданина Алафердова Х. Г. оставлена без удовлетворения.

При выявлении факта предоставления земельных участков на территории южной части сквера со стороны управления землепользования и строительства также был подан судебный иск в Межрайонный суд г. Бишкек. Решением межрайонного суда г. Бишкек от 23 марта 2017 года исковое заявление управления было удовлетворено. Не согласившись с данным решением, гражданином Сарыбаевым С.Э. была подана кассационная жалоба в Бишкекский городской суд на отмену решения. Постановлением судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда от 23 октября 2017 года его кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения. Далее со стороны гр. Татубаева Д.А. (залогодержатель согласно договора залога №1222/1465 от 27.05.2013 г.) было подана кассационная жалоба в Верховный суд КР на решение межрайонного суда г. Бишкек от 23 марта 2017 года и на постановление Бишкекского городского суда от 23 октября 2017 года. Постановлением Верховного суда КР от 15 ноября 2018 года кассационная жалоба гр. Татубаева Д.А. остановлена без удовлетворения.

Весной следующего года со стороны муниципалитета начнутся работы по благоустройству данных скверов.