Таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования, отправили в СИЗО

Октябрьский суд Бишкека постановил на время следствия заключить под стражу таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Следующие два месяца мужчина проведет в СИЗО-1.

Напомним, в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная неизвестными, на которой виден автомобиль и слышны доносящиеся из него отчаянные женские крики. Когда свидетели подошли к машине и открыли дверь, девушка сбежала. Позже сотрудники милиции установили личности жертвы и таксиста.