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Таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования, отправили в СИЗО

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- Екатерина Улитина
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Октябрьский суд Бишкека постановил на время следствия заключить под стражу таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Следующие два месяца мужчина проведет в СИЗО-1.

Напомним, в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная неизвестными, на которой виден автомобиль и слышны доносящиеся из него отчаянные женские крики. Когда свидетели подошли к машине и открыли дверь, девушка сбежала. Позже сотрудники милиции установили личности жертвы и таксиста.


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URL: https://www.vb.kg/375171
Теги:
ГУВД, СИЗО, изнасилование, Бишкек, Кыргызстан, сексуальные домогательства
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