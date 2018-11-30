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Салымбековы присоединились к "СДПК без Атамбаева"?

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- Бакыт Стамов
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Дочь экс-главы ВС КР Курманбека Осмонова и по совместительству супруга депутата столичного горкенеша Жумабека Салымбекова, экс-депутат Нурзат Осмонова присоединилась к движению "СДПК без Атамбаева". По крайней мере, о своей позиции она открыто заявила на партийной конференции, где произошел скандал с участием народной избранницы Ирины Карамушкиной.

В своей речи Осмонова призвала кыргызстанцев быть смелыми и открытыми.

"Любящий свою страну должен открыто и смело поддерживать курс государства. В этой связи выражаю уверенность, что вместе с вами и совместными усилиями мы будем отстаивать свою позицию до конца", - сказала она.

Между тем одно из отечественных изданий задалось вопросом - с каких пор Нурзат Осмонова стала членом СДПК, если ранее она была депутатом от фракции Ата-Журт?

Тем не менее, раз она решилась пойти против официального руководства СДПК, то как быть с тем фактом, что ее супруг в столичном горкенеше является членом фракции от СДПК, а ее тесть Мамытбай Салымбеков (родной брат хозяина "Дордоя" Аскара Салымбекова) ранее был депутатом ЖК от того же политобъединения. В общем, пока вопрос открытый. Хотя не исключено, что семья Салымбековых решила таким способом подспудно присоединиться к данному движению.

Отметим, в 2010 году Нурзат Осмонова стала депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Ата-Журт". Чуть позже после общественного порицания она заявила о сложении депутатских полномочий. Предпосылкой к такому решению послужило одновременное присутствие в составе фракции ее отца – Курманбека Осмонова. Правда, через какое-то время она поменяла свое мнение, заявив, что нельзя запрещать занимать государственные должности родственникам высокопоставленных чиновников, так как это угрожает правам человека.

В 2015 году Нурзат Осмонова вышла по собственному желанию из списка кандидатов в депутаты от партии "Азаттык". Основанием опять же послужил тот факт, что ее отец Курманбек Осмонов баллотировался по этому же списку.


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URL: https://www.vb.kg/375172
Теги:
Дордой, Ирина Карамушкина, Курманбек Осмонов, Мамытбай Салымбеков, Аскар Салымбеков, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, интриги, СДПК без Атамбаева, Нурзат Осмонова, Жумабек Салымбеков
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Комментарии
Вопросик
30.11.2018, 13:21

А она то тут причем? Вообще не с СДПК она, с Ата-журта и с какого она принимает участие в этой конференции? 

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