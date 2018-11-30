ГКНБ: На Иссык-Куле пресечена деятельность членов РЭО "Хизб ут-Тахрир"

22 ноября 2018 года ГКНБ КР совместно с МВД КР в рамках возбужденного уголовного дела по ст.299-2 ч.1 (Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций) Уголовного кодекса КР в Иссык-Кульской области проведены санкционированные обыски по местам жительства членов религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир" Т.С., Р.Б. и Т.Н.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий обнаружена и изъята в большом количестве запрещенная литература РЭО "Хизб ут-Тахрир".

Все изъятые материалы направлены на религиоведческую экспертизу в ГДКР. В настоящее время ведется следствие.