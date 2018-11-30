Четверо 18-летних парней с пистолетом напали на мужчину и отобрали телефон

В милицию с заявлением обратился житель столицы, в котором попросил принять меры в отношении четырех лиц, которые 27 ноября 2018 года на одной из улиц столицы столицы, применив физическую силу и угрожая пистолетом, открыто завладели сотовым телефоном, тем самым причинив материальный ущерб на сумму 18 тысяч сом.

Данный факт зарегистрирован в УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 168 "Разбой" УК КР. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы криминальной милиции УВД по подозрению в совершении данного преступления были задержаны: Б.Д.,2000 г.р., Ш.у.М.,2000 г.р., Н.у.Э.,2000 г.р., Т.Э., 2000 года рождения.

В ходе санкционированного обыска в пригородных новостройках по месту жительства у задержанных лиц были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие – пистолет неустановленной марки, дубинки, маски, а также вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли.

В настоящее время изъятое оружие и наркотические средства направлены на экспертизу. В отношении задержанных лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1.

Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.