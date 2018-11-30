Мухаммедкалый Абылгазиев нажал "красную кнопку" - что теперь будет?

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев запустил новую технологическую линию на ОАО "Бишкексут".

Глава Правительства осмотрел производственные площади завода и в ходе беседы с руководством и трудовым коллективом предприятия обсудил вопросы внедрения новых форм снабжения сырьем фермерскими хозяйствами на взаимовыгодных условиях.

Далее Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев нажатием кнопки запустил новую технологическую линию на предприятии и от имени Правительства страны поздравил трудовой коллектив ОАО "Бишкексут" и компании "PepsiCo" с этим событием.

"Сегодня мы стали свидетелями открытия новой технологической линии. Мы видим, что теперь у компании есть возможности в три раза увеличить объемы переработки молока. Если в настоящее время завод перерабатывает около 60 тонн молока в сутки, то теперь появилась возможность переработать 200 тонн. Поэтому я обращаюсь к нашим фермерам, которые сотрудничают с "Бишкексут": больше уделяйте внимание вопросам повышения удоя молока и улучшения его качества", - отметил Глава Правительства.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев акцентировал внимание на том, что с открытием новой технологической линии решается ряд социальных проблем, появляются новые рабочие места, увеличивается заработная плата сотрудников, для крестьян и фермеров открываются новые возможности для сбыта товара.

"Это самая главная прерогатива работы нашего Правительства. Я думаю, что коллектив очень рад открывающимся на предприятии новым возможностям. Хочу подчеркнуть, что наша республика всегда открыта для инвесторов, чтобы у них была возможность открывать производство и спокойно заниматься бизнесом. Мы принимает все усилия для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для наших инвесторов", - заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Справочно: Молочная категория является ключевым направлением деятельности ОАО "Бишкексут", где производится широкий ассортимент молочной продукции по 49 наименованиям.

Новая производственная линия обеспечивает выпуск 144 000 бутылок молочной продукции в сутки.

Объем инвестиций в новую производственную линию составил 2 млн долларов США, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.