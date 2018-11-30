Адвокат Сапара Исакова: У них обвинение не клеится

Сегодня в 17.00 в Первомайском районном суде Бишкека будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения под стражей в отношении бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

Это уже третий раз, когда органы следствия просят суд продлить арест Сапару Исакову. Думается, и на этот раз выяснить, чем мотивировано повторное ходатайство, вряд ли удастся. Тайна следствия! Так обычно сухо отписываются следственные органы.

Адвокат бывшего премьера Нурбек Токтакунов высказал мнение, что у следствия просто-напросто не получается склеить обвинение.

- Судя по их ходатайству, они просто говорят, что нужно провести какие-то там следственные действия, но на самом деле мы видим, что никаких таких мероприятий не проводится. Сапар Джумакадырович тоже говорит, что за эти 2 месяца, что он находится в СИЗО, его только 2 раза вызывали на допрос. И то, один из этих допросов касался совершенно другого уголовного дела, связанного с ипподромом, и в котором он не является подследственным. Если там экспертизы не готовы, то не обязательно для этого человека держать под стражей, - сказал он.

Напомним, 31 июля Первомайский райсуд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей Сапару Исакову до 5 октября. Позже он был продлен до 5 декабря.

Бывшему премьеру 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека предъявили обвинение по статье 303 часть 1 (Коррупция) УК КР.