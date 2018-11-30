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Алмамбет Салиев провел совещание по судебно-правовой реформе

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- ВБ
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Состоялось очередное рабочее совещание экспертной рабочей группы по мониторингу мероприятий, проводимых в рамках судебно-правовой реформы

Под председательством заместителя Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики, руководителя экспертной рабочей группы (ЭРГ) Алмамбета Салиева состоялось очередное расширенное рабочее совещание с участием членов экспертной рабочей группы по мониторингу мероприятий, проводимых в рамках судебно-правовой реформы, и руководителей государственных органов, задействованных в этих мероприятиях.

На совещании были рассмотрены ход создания Единого реестра преступлений и проступков (ЕРПП), института пробации и подготовки функционирования судебной системы в новых условиях.

Руководитель ЭРГ Алмамбет Салиев напомнил участникам совещания, что Президент Сооронбай Жээнбеков 18 октября 2018 года провел совещание, и по его итогам были даны поручения уполномоченным государственным органам, определены наиболее важные задачи и рекомендации по продолжению мероприятий судебно-правовой реформы, реализации положений новых процессуальных кодексов и законов.

"С 1 января 2019 года предполагается введение ЕРПП в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Тем самым у правоохранительных органов будет возможность регистрирования всей поступающей информации. Каждый гражданин, обратившийся в правоохранительные органы, может наблюдать на какой стадии находится рассмотрение его заявления и были ли сохранены процессуальные гарантии по рассматриваемому делу", - отметил Алмамбет Салиев.

При реализации системы пробации людей, совершивших менее серьезные преступления, будет возможно вернуть в общество через социальные практики, не лишая их свободы. "Новые кодексы и законы предусматривают более существенные изменения при осуществлении правосудия", - сказал он.

На совещании члены ЭРГ, представители Правительства и других органов проинформировали участников о ходе реализации новых кодексов и законов - проработке ЕРПП, системы пробации, финансировании реализуемых и планируемых в дальнейшем мероприятий.

В заключении Алмамбет Салиев отметил, что мало времени остается до вступления в силу кодексов и законов и предупредил всех ответственных руководителей госорганов, что в этом направлении работа должна проводиться эффективно, а вопрос их качества должен быть в приоритете.

Информация по итогам совещания будет представлена Президенту страны.


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URL: https://www.vb.kg/375180
Теги:
президент, судебная реформа, АПКР, Алмамбет Салиев, Сооронбай Жээнбеков
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