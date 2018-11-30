Мэрия потребовала от владельцев зданий выполнять правила благоустройства

Согласно данным Гидрометцентра, в ближайшие часы в Бишкеке ожидается дождь, переходящий в снег, ночью 0 +2, днем +11-13.

Столичная мэрия, убедительно просит автовладельцев поменять наконец летнюю резину на зимнюю, и, по возможности, максимально планировать поездки сегодня вечером, чтобы городские службы успели посыпать реагенты на дороги.

Также муниципалитет просит владельцев торговых центров, ресторанов, кафе, торговых павильонов, точек общепита ВСЕ-ТАКИ выполнять правила благоустройства города Бишкек и держать в чистоте прилегающую территорию, особенно в снегопад.

Также сообщаем, что по правилам благоустройства города Бишкек балансодержателями (арендаторами) зданий должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий на стороне, выходящей на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются на проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего вывоза.

Эту работу должен выполнить ответственный сотрудник учреждения или организации, занимающих эти здания; а крыши многоквартирных домов должны быть под контролем управляющей компании, если это ТСЖ.

Также очень-очень просим не оставлять свои автомобили на обочине, снегоуборочные машины Тазалыка не могут эффективно чистить снег и посыпать песком столичные улицы.

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек просит вас обращаться Call-центр мэрии Бишкека (службу оперативного реагирования) на номера телефонов:

185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.

Столичный муниципалитет по-прежнему просит горожан сообщать о проблемах в сфере ЖКХ через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

- Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) - 0555 66-60-96;

- Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0703 611 806.