Скидка 50% от MegaCom на номера: "Золото", "Серебро" и "Платина 7500"!

До Нового года осталось совсем немного времени! Чем порадовать себя и своих близких в этот долгожданный праздничный день? Красивые и легко запоминающиеся номера от MegaCom – подходящий вариант для отличного презента!

В честь новогоднего праздника мобильный оператор связи дарит 50 % скидки на приобретение номеров категории "Серебро", "Золото" и "Платина 7500"!

С 1 декабря 2018 года по 15 января 2019 года во всех Центрах продаж и обслуживания и Фирменных салонах MegaCom абсолютно все желающие могут подобрать себе или в подарок подходящий номер по суперцене - от 150 сомов.

Кроме того, с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года при пополнении баланса в Центрах продаж и обслуживания компании вы получите приятные презенты от MegaCom!

Ознакомиться с адресами всех Центров продаж и обслуживания и Фирменных салонов компании MegaCom можно на официальном сайте megacom.kg.