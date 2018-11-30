Еще раз о погоде - завтра, напоминаем, первый день зимы!

По сообщению Кыргызгидромета, 1 декабря 2018 года на большей части территории временами дождь, снег, в предгорных, горных районах снег, ночью местами осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 18-23 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на зимних пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линий электропередачи.

Зачастую выехавшие на перевальные участки автотранспортные средства без зимних шин, противогололедных цепей, с зимней соляркой вынуждены останавливаться на перевалах, в результате чего они создают помеху проезду автотранспортных средств.

Рекомендуем водителям грузовых и легковых автотранспортных средств прежде, чем выезжать на перевальные участки, интересоваться прогнозом погоды. В случае ухудшения погодных условий и вероятностью выпадения осадков в виде снега и образованию гололеда на поверхности асфальтобетонного покрытия в целях исключения образования заторов и пробок на перевальных участках Төө-Ашуу, Ала-Бель, Көк-Бель и Өтмөк и на других перевальных участках Минтранс просит водителей, выезжающих на перевальные участки, заменить летние на зимние шины, иметь с собой противогололедные цепи, шины, лопату и применять в зимних условиях зимнюю солярку для большегрузных автотранспортных средств. Также министерство транспорта и дорог рекомендует при проезде перевальных участков соблюдать дистанцию в 500 метров между транспортными средствами во избежания попадания под снежную лавину.

Все эти меры предосторожности помогут вам избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время снежного урагана.

На перевальных участках Төө-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель и Отмок имеются в достаточном количестве спецтехника и противоскользящие материалы для бесперебойного обеспечения проезда автотранспорт.

Компания "Мосдорстрой" обслуживает автодорогу Бишкек-Ош с 61 по 129 км, от кольцевой дороги перед въездом в Кара-Балту до перевала Төө-Ашуу с юго-северной стороны.

"У компании в наличии 3 погрузчика, 2 грейдера, 4 "Хово-самосвала", из них 2 пескоразбрасывающих аппарата и один тягач для содержания дороги", - говорится в сообщении.

Минтранс получил финансирование от Азиатского банка развития на покрытие расходов проекта по улучшению транспортного коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек-Кара-Балта), участок Кара-Балта-Суусамыр. Проектом предусматривается 3-летнее содержание дороги в зимнее и летнее время. Контракт является пилотным, так как впервые кыргызская компания, приняв участие в международном тендере, выиграла его среди других зарубежных компаний. С 1 января 2018 года компания "Мосдорстрой" начала 3-летнее содержание дороги в зимнее и летнее время.

Перевал Төө-Ашуу

Дорожно-эксплуатационное учреждение (ДЭУ) №9 Министерства обслуживает с 129,5 км по 209 км автомобильной дороги Бишкек-Ош.

Эти обслуживаемые участки проходят через такие опасные участки, как южная сторона перевала Төө-Ашуу и Суусамырская долина.

На балансе ДЭУ №9 находятся 5 автогрейдеров, 3 погрузчика, 7 самосвалов, 3 "МАЗА МДК"

Во время снегопада на очистку снега выходят вся необходимая техника и 20 работников, которые работают во время снегопада по 24 часа с посменным выходом на снеголавиноопасные участки.

На перевале находятся противоскользящие материалы, в частности техническая соль - 90 тонн, гравийно- песчаная смесь (ГПС) - 146 тонн.

Перевал Ала-Бель

ДЭУ №23 очищает от снега сложный участок Ала-Бель, где из-за сильных ветров образовываются сильные накаты, гололед и ухудшается видимость.

На балансе ДЭУ №23 находятся 4 автогрейдера, 7 бульдозеров, 2 погрузчика, 4 снегоочистительных машин, 3 самосвала, 3 "МАЗ МДК".

Также готовы противоскользящие материалы, в том числе техническая соль - 320 тон, песок- 400 тонн, которые применяется на перевале во время снегопада и заледенения дороги.

Перевал Кок-Бель

У ДЭУ №30, обслуживающего перевал Кок-Бель на автодороге Бишкек-Ош, на балансе числятся 3 автогрейдера, 2 погрузчика, 2 самосвала, 1 "МАЗ МДК".

Из противоскользящих материалов 200 тонн технический соли, ГПС в открытом карьере.

Перевал Отмок

У ДЭУ №36 общий обслуживаемый участок на автодороге Талас-Тараз-Суусамыр составляет 316 км, в том числе 37 км перевального участка Отмок.

На перевальном участке имеются 1 автогрейдер, 2 автосамосвала, 1 погрузчик, снегоочистительная автомашина "Ротор". На перевале Отмок на осенне-зимний период 2018-2019 года заготовлено 100 тонн соли и 2,5 ты. тонн шебеночно-песчанной смеси.

В осенне-зимний период дорожники вышеуказанных ДЭУ работают 24 часа в сутки посменно для предотвращения каких-либо осложнений на перевальных участках на автотрассе Бишкек-Ош и Талас-Тараз-Суусамыр.

Вся необходимая техника в сложных погодно-климатических условиях используется для уборки снега и подсыпки противоскользящими материалами для бесперебойного обеспечения проезда автомобилей.

Утверждение о том, что у Министерства транспорта и дорог нет специальной техники для содержания перевальных участков - не соответствует действительности. Однако ввиду того, что спецтехника работая в пункте А, где сошла, скажем , снежная лавина, расчищая ее не может моментально добраться до пункта Б, где сошла еще одна лавина и эти временные ограничения могут создать мнение что техники недостаточно. На деле совсем наоборот.

Кроме того, необходимо отметить, что при превышенных от нормы осадков в виде снега, как это было в прошлом году на перевале Тое-Ашуу и в Суусамырской долине, на помощь в расчистке перевальных участков ДЭУ 9, расположенной в Чуйской области в селе Сосновка, привлекается еще и дополнительная техника а из других регионов. Например, в прошлом году была мобилизована техники ДЭУ №36, расположенной на перевале Отмок, то есть из Таласской области, для помощи в расчистке от снега дорог и с целью ремонта дорог.