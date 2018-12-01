Когда закончится бардак на КПП "Сосновка"?

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики совместно с ГСБЭП на контрольно-пропускном пункте "Сосновка" задержали автомашину, перевозившую 37 тысяч 865 литров ГСМ (дизтопливо) с нарушениями установленных требований, сообщает пресс-служба ГНС.

Транспортное средство было задержано в ходе рейдового налогового контроля по соблюдению требований налогового законодательства.

В ходе обследования установлено, что автомашина с грузом следовала по маршруту Бишкек-Ош с сомнительными сопроводительными документами и сомнительными пломбами ГНС.

По итогам рейда составлен акт, задержанная автомашина с грузом водворена на штраф стоянку до выяснения обстоятельств.