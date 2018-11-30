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Пресс-служба ГУВД похвастала, что сотрудники ППС "вернули" мужчине деньги

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- ВБ
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Старшина милиции ППС ГУВД г.Бишкек Тилек Садыкбеков и Мырзабек Турмахамбетов рассказали, что 27 ноября 2018 года примерно в 19:30 часов в районе Дворца спорта во время несения службы к ним подошел молодой человек и сообщил, что во дворе неподалеку лежит мужчина.

"Мы с коллегой незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь, медики приехали быстро. У мужчины, который лежал, в кармане было два дорогих мобильных телефона, и с его телефона мы позвонили маме, чтобы передать родственникам. В карете скорой помощи вместе с понятыми, чтобы установить личность мужчины, проверили документы. При нем была крупная сумма денег в размере 397 тысяч сом. После на место прибыла мама мужчины, и он был передан родным", сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/375191
Теги:
ГУВД, МВД, скорая помощь, Бишкек
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